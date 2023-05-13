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Байден розповів, коли США ліквідують всі свої запаси хімічної зброї

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден розповів, коли США ліквідують всі свої запаси хімічної зброї
Президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Штати до осені ліквідують всі свої запаси хімічної зброї 

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати знищать до осені цього року всі свої запаси хімічної зброї й нагадав про необхідність притягнення Росії до відповідальності за використання «Новічка». Про це йдеться в його заяві, поширеній у п’ятницю у зв’язку із запланованим проведенням п’ятої конференції з розгляду виконання Конвенції про заборону хімічної зброї.

«Хімічна зброя принесла немислимі жахіття нашому світові й ніколи більше не повинна розроблятися та застосовуватися – крапка», – зазначив Байден, нагадавши, що 1997 року відповідно до конвенції було створено Організацію із заборони хімічної зброї.

Конференція має оцінити прогрес щодо виконання зобов’язань країн і визначити, «що ще ми маємо зробити, аби позбавити світ від хімічної зброї».

За словами президента, США подають приклад у цьому. «Ми перебуваємо на шляху до завершення знищення наших запасів хімічної зброї цієї осені – віхи роззброєння, яка відповідає найвищим стандартам прозорості та громадської безпеки», – заяви він.

Штати підтримують діяльність новоствореного Центру хімії і технології Організації із заборони хімічної зброї, який допоможе їй «краще виконувати свої обов'язки з верифікації, інспектування і визначення відповідальності, а також посилювати спроможність протидіяти хімічній зброї», додав він.

При цьому Байден наголосив на необхідності притягнути до відповідальності Сирію за використання зарину й хлору та росію, яка вдалася до застосування нервово-паралітичної речовини «Новічок».

«Застосування хімічної зброї є неприйнятним, і світ може бути впевнений, що Сполучені Штати не зупиняться в цій боротьбі з безкарністю», – зауважив президент.

Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення було ухвалено у 1993 році. Тоді ж до неї приєдналася Україна.

У п'ятницю Організація із заборони хімічної зброї відкрила у Нідерландах свій Центр хімії та технології, який проводитиме хімічні дослідження, а також розглядатиме загрози й можливості в галузі науки й техніки.

Представники 193 держав, які на сьогодні є учасницями конвенції, зберуться з 15 по 19 травня на п’яту конференцію в Гаазі.

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Теги: хімічна зброя президент Україна технології путін зброя

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