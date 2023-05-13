Байден розповів, коли США ліквідують всі свої запаси хімічної зброї
Штати до осені ліквідують всі свої запаси хімічної зброї
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати знищать до осені цього року всі свої запаси хімічної зброї й нагадав про необхідність притягнення Росії до відповідальності за використання «Новічка». Про це йдеться в його заяві, поширеній у п’ятницю у зв’язку із запланованим проведенням п’ятої конференції з розгляду виконання Конвенції про заборону хімічної зброї.
«Хімічна зброя принесла немислимі жахіття нашому світові й ніколи більше не повинна розроблятися та застосовуватися – крапка», – зазначив Байден, нагадавши, що 1997 року відповідно до конвенції було створено Організацію із заборони хімічної зброї.
Конференція має оцінити прогрес щодо виконання зобов’язань країн і визначити, «що ще ми маємо зробити, аби позбавити світ від хімічної зброї».
За словами президента, США подають приклад у цьому. «Ми перебуваємо на шляху до завершення знищення наших запасів хімічної зброї цієї осені – віхи роззброєння, яка відповідає найвищим стандартам прозорості та громадської безпеки», – заяви він.
Штати підтримують діяльність новоствореного Центру хімії і технології Організації із заборони хімічної зброї, який допоможе їй «краще виконувати свої обов'язки з верифікації, інспектування і визначення відповідальності, а також посилювати спроможність протидіяти хімічній зброї», додав він.
При цьому Байден наголосив на необхідності притягнути до відповідальності Сирію за використання зарину й хлору та росію, яка вдалася до застосування нервово-паралітичної речовини «Новічок».
«Застосування хімічної зброї є неприйнятним, і світ може бути впевнений, що Сполучені Штати не зупиняться в цій боротьбі з безкарністю», – зауважив президент.
Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення було ухвалено у 1993 році. Тоді ж до неї приєдналася Україна.
У п'ятницю Організація із заборони хімічної зброї відкрила у Нідерландах свій Центр хімії та технології, який проводитиме хімічні дослідження, а також розглядатиме загрози й можливості в галузі науки й техніки.
Представники 193 держав, які на сьогодні є учасницями конвенції, зберуться з 15 по 19 травня на п’яту конференцію в Гаазі.
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