Помічник депутатки Київради Дмитро Перов влаштував «голу вечірку»: реакція соцмереж

Ірина Міллер
Дмитро Перов (зправа) із учасниками «Хамерман знищує віруси»
Активіст опублікував відео з вечірки у своїх соцмережах

Соцмережі активно обговорюють відео з «голої вечірки», на якій був присутній помічник депутатки Київради Ксенії Семенової Дмитро Перов, Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі.

На кадрах Перов танцює напівоголеним з келихом, перебуваючи в колі скандально відомого гурту «Хамерман знищує віруси», учасники якого також були в провокаційному вигляді.

Ролик викликав обурення в українців, які в коментарях висловили незадоволення поведінкою публічної особи під час повномасштабної війни, хоча були й такі, які вітали іменинника та захоплювалися вечіркою. Автор публікації зазначає, що поки одні українці воюють, інші влаштовують такі «дозвілля».

Дмитро Перов також у соцмережах опублікував відео з вечірки, присвяченої Дню народження, але вже без своєї присутності в кадрі.

Депутатка Київради Ксенія Семенова ситуацію публічно не коментувала.

Дмитро Перов народився 18 серпня 1995 року у Києві. Закінчив Київський національний університет («міське управління та планування», «правознавство»). Працював помічником-консультантом депутата Київської міської ради з питань захисту та збереження культурної спадщини, експертом-аналітиком Центру розвитку міст, експертом-аналітиком з питань міського планування та просторового розвитку компанії RDP Architecture & urban planning, Польша, Варшава.

