Головна Київ Новини
search button user button menu button

Травмпункти Києва: куди звертатися постраждалим під час ожеледиці (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Травмпункти Києва: куди звертатися постраждалим під час ожеледиці (адреси)
Усі травматологічні пункти оснащені сучасним рентгенологічним обладнанням
фото з відкритих джерел

Міська влада закликає киян бути максимально обережними під час перебування на вулиці

Столичні медики цілком готові до зимового сезону: травмпункти міста працюють 24/7 та готові оперативно допомагати містянам під час негоди. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Тетяна Мостепан наголосила, що у кожному районі столиці травмпункти цілодобово працюють на базі багатопрофільних лікарень.

«Усі травматологічні пункти оснащені сучасним рентгенологічним обладнанням. У разі виявлення складних травм пацієнтів негайно скеровують на додаткову діагностику: КТ або МРТ, а за потреби – до хірургічних відділень», – директорка департаменту.

Міська влада закликає киян бути максимально обережними під час перебування на вулиці: обирати зручне взуття з нековзкою підошвою та уникати тривалого перебування на холоді. У разі падіння чи отримання травми медики рекомендують не зволікати з самолікуванням, а одразу звертатися до найближчого травмпункту.

Адреси травматологічних пунктів

Район

 Назва основного закладу, якому підпорядковується травмпункт

Назва травмпункту

 Адреса

 
Голосіївський
КНП «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва		 Травмпункт для дорослих просп. Голосіївський, 59-А

Дарницький

 КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1

Травмпункт для дорослих

вул. Харківське шосе, 121

Деснянський

 КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва (філія № 2)

Травмпункт для дорослих

вул. Рональда Рейгана, 19
Дніпровський

КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»

Травмпункт для дорослих

вул. Братиславська, 3
Дніпровський

КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2»

 Цілодобовий травмпункт для дітей вул. Алішера Навої, 3
Оболонський

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8»

 Травмпункт для дорослих вул. Кондратюка, 8
Оболонський

КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1»

 Цілодобовий травмпункт для дітей

вул. Богатирська, 30
Печерський

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12»

 Спеціалізований опорно-руховий та щелепно-лицьовий травмпункт для дорослих вул. Підвисоцького, 4-А
Печерський КНП «Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району міста Києва» Цілодобовий травматологічний пункт щелепно-лицевої хірургії для дітей вул. Підвисоцького, 4-Б
Печерський КНП «Київський міський центр дитячої нейрохірургії» Цілодобовий кабінет медичної допомоги дитячому населенню нейрохірургічного профілю

вул. Підвисоцького, 4-Б
Подільський

 КНП «Консультативно-діагностичний Центр» Подільського району м. Києва Травмпункт для дорослих вул. Мостицька, 9
Солом’янський

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4»

 Травмпункт для дорослих

вул. Солом’янcька, 17
Солом’янський

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6»

 Травмпункт для дорослих просп. Любомира Гузара, 3
Шевченківський КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва (філія № 1) Травмпункт для дорослих вул. Богдана Хмельницького, 37
Шевченківський КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва (філія № 3) Травмпункт для дорослих вул. Ризька, 1
Шевченківський Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит

 Травмпункт для дітей

вул. Чорновола, 28/1

Нагадаємо, сьогодні у столиці випав сніг. 182 одиниці спецтехніки «Київавтодору» з ночі працюють на вулицях міста. Насамперед очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Водіїям варто бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходам – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.

Теги: Київ КМДА Тетяна Мостепан медицина лікарня Охматдит солодощі влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Ошукав волонтера на $30 тис. У Києві викрито псевдопостачальника дронів
24 грудня, 15:46
Вибуховою хвилею масово вибито скло у вікнах квартир
Атака на Київ: у Святошинському районі люди опинилися заблокованими у власній квартирі
23 грудня, 11:42
етяна Гришко створює букети із шоколадних пельменів
У Тернополі кондитерка виготовляє з шоколаду пельмені
20 грудня, 20:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
16 грудня, 23:52
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
13 грудня, 03:30
7 грудня – День місцевого самоврядування
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
Віталій Кличко публічно звернувся до правоохоронних органів та представників центральної влади
«Українці не допустять встановлення авторитаризму». Мер Києва заявив про політичний тиск
4 грудня, 12:55
Під час руху поїздів заборонено спати на платформах, сходах і на шляху переміщення пасажирів
Метро Києва нагадує, де не можна спати під час тривоги і що мати при собі в укритті
1 грудня, 16:29
Рух на шосе було перекрито
У Києві відновлено рух на Харківському шосе після нічної атаки
29 листопада, 14:20

Новини

Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
Колесо огляду на Подолі закрито. Що буде з атракціоном після демонтажу?
Колесо огляду на Подолі закрито. Що буде з атракціоном після демонтажу?
Травмпункти Києва: куди звертатися постраждалим під час ожеледиці (адреси)
Травмпункти Києва: куди звертатися постраждалим під час ожеледиці (адреси)
Колесо огляду на Подолі працювало без дозволів? Двоє посадовців КМДА отримали підозри
Колесо огляду на Подолі працювало без дозволів? Двоє посадовців КМДА отримали підозри
Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти
Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти
Погрожували гранатою. Суд виніс вирок іноземцям, які пограбували перехожого у Києві
Погрожували гранатою. Суд виніс вирок іноземцям, які пограбували перехожого у Києві

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua