Травмпункти Києва: куди звертатися постраждалим під час ожеледиці (адреси)
Міська влада закликає киян бути максимально обережними під час перебування на вулиці
Столичні медики цілком готові до зимового сезону: травмпункти міста працюють 24/7 та готові оперативно допомагати містянам під час негоди. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.
Директорка Департаменту охорони здоров’я Тетяна Мостепан наголосила, що у кожному районі столиці травмпункти цілодобово працюють на базі багатопрофільних лікарень.
«Усі травматологічні пункти оснащені сучасним рентгенологічним обладнанням. У разі виявлення складних травм пацієнтів негайно скеровують на додаткову діагностику: КТ або МРТ, а за потреби – до хірургічних відділень», – директорка департаменту.
Міська влада закликає киян бути максимально обережними під час перебування на вулиці: обирати зручне взуття з нековзкою підошвою та уникати тривалого перебування на холоді. У разі падіння чи отримання травми медики рекомендують не зволікати з самолікуванням, а одразу звертатися до найближчого травмпункту.
Адреси травматологічних пунктів
|
Район
|Назва основного закладу, якому підпорядковується травмпункт
|
Назва травмпункту
|Адреса
|Голосіївський
|
КНП «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва
|Травмпункт для дорослих
|просп. Голосіївський, 59-А
|
Дарницький
|КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1
|
Травмпункт для дорослих
|
вул. Харківське шосе, 121
|
Деснянський
|КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва (філія № 2)
|
Травмпункт для дорослих
|
вул. Рональда Рейгана, 19
|Дніпровський
|
КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»
|
Травмпункт для дорослих
|
вул. Братиславська, 3
|Дніпровський
|
КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2»
|Цілодобовий травмпункт для дітей
|вул. Алішера Навої, 3
|Оболонський
|
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8»
|Травмпункт для дорослих
|вул. Кондратюка, 8
|Оболонський
|
КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1»
|Цілодобовий травмпункт для дітей
|
вул. Богатирська, 30
|Печерський
|
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12»
|Спеціалізований опорно-руховий та щелепно-лицьовий травмпункт для дорослих
|вул. Підвисоцького, 4-А
|Печерський
|КНП «Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району міста Києва»
|Цілодобовий травматологічний пункт щелепно-лицевої хірургії для дітей
|вул. Підвисоцького, 4-Б
|Печерський
|КНП «Київський міський центр дитячої нейрохірургії»
|Цілодобовий кабінет медичної допомоги дитячому населенню нейрохірургічного профілю
|
вул. Підвисоцького, 4-Б
|Подільський
|КНП «Консультативно-діагностичний Центр» Подільського району м. Києва
|Травмпункт для дорослих
|вул. Мостицька, 9
|Солом’янський
|
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4»
|Травмпункт для дорослих
|
вул. Солом’янcька, 17
|Солом’янський
|
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6»
|Травмпункт для дорослих
|просп. Любомира Гузара, 3
|Шевченківський
|КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва (філія № 1)
|Травмпункт для дорослих
|вул. Богдана Хмельницького, 37
|Шевченківський
|КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва (філія № 3)
|Травмпункт для дорослих
|вул. Ризька, 1
|Шевченківський
|Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит
|Травмпункт для дітей
|
вул. Чорновола, 28/1
Нагадаємо, сьогодні у столиці випав сніг. 182 одиниці спецтехніки «Київавтодору» з ночі працюють на вулицях міста. Насамперед очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.
За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Водіїям варто бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходам – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.
