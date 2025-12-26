Травмпункти Києва: куди звертатися постраждалим під час ожеледиці (адреси)

Міська влада закликає киян бути максимально обережними під час перебування на вулиці

Столичні медики цілком готові до зимового сезону: травмпункти міста працюють 24/7 та готові оперативно допомагати містянам під час негоди. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Тетяна Мостепан наголосила, що у кожному районі столиці травмпункти цілодобово працюють на базі багатопрофільних лікарень.

«Усі травматологічні пункти оснащені сучасним рентгенологічним обладнанням. У разі виявлення складних травм пацієнтів негайно скеровують на додаткову діагностику: КТ або МРТ, а за потреби – до хірургічних відділень», – директорка департаменту.

Міська влада закликає киян бути максимально обережними під час перебування на вулиці: обирати зручне взуття з нековзкою підошвою та уникати тривалого перебування на холоді. У разі падіння чи отримання травми медики рекомендують не зволікати з самолікуванням, а одразу звертатися до найближчого травмпункту.

Адреси травматологічних пунктів

Район Назва основного закладу, якому підпорядковується травмпункт Назва травмпункту Адреса Голосіївський





КНП «Консультативно-діагностичний центр» Голосіївського району м. Києва Травмпункт для дорослих просп. Голосіївський, 59-А Дарницький КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Травмпункт для дорослих вул. Харківське шосе, 121 Деснянський КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району м. Києва (філія № 2) Травмпункт для дорослих вул. Рональда Рейгана, 19 Дніпровський КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» Травмпункт для дорослих вул. Братиславська, 3 Дніпровський КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2» Цілодобовий травмпункт для дітей вул. Алішера Навої, 3 Оболонський КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8» Травмпункт для дорослих вул. Кондратюка, 8 Оболонський КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1» Цілодобовий травмпункт для дітей вул. Богатирська, 30 Печерський КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12» Спеціалізований опорно-руховий та щелепно-лицьовий травмпункт для дорослих вул. Підвисоцького, 4-А Печерський КНП «Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району міста Києва» Цілодобовий травматологічний пункт щелепно-лицевої хірургії для дітей вул. Підвисоцького, 4-Б Печерський КНП «Київський міський центр дитячої нейрохірургії» Цілодобовий кабінет медичної допомоги дитячому населенню нейрохірургічного профілю вул. Підвисоцького, 4-Б Подільський



КНП «Консультативно-діагностичний Центр» Подільського району м. Києва Травмпункт для дорослих вул. Мостицька, 9 Солом’янський КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4» Травмпункт для дорослих вул. Солом’янcька, 17 Солом’янський КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6» Травмпункт для дорослих просп. Любомира Гузара, 3 Шевченківський КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва (філія № 1) Травмпункт для дорослих вул. Богдана Хмельницького, 37 Шевченківський КНП «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району м. Києва (філія № 3) Травмпункт для дорослих вул. Ризька, 1 Шевченківський Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит



Травмпункт для дітей вул. Чорновола, 28/1

Нагадаємо, сьогодні у столиці випав сніг. 182 одиниці спецтехніки «Київавтодору» з ночі працюють на вулицях міста. Насамперед очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Водіїям варто бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції. А пішоходам – бути обережними та не забувати носити флікери в темний час доби.