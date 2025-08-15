«Консервативний оптимізм»: ексрадник Зеленського оцінив майбутній саміт на Алясці
В Україні сподіваються на мир, але не вірять Кремлю, каже Ігор Новіков
В Україні панує «консервативний оптимізм» щодо результатів саміту між Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Колишній радник президента Зеленського Ігор Новіков який курував американо-українські відносини з 2019 по 2020 рік в інтерв'ю для Al Jazeera пояснив, що така позиція викликана втомою від війни, але водночас стримується прагматизмом і недовірою до Кремля, пише «Главком»
«Це, ймовірно, пов’язано з втомою від війни. Усі хочуть, щоб війна закінчилася», – сказав Новіков, додавши, що оптимізм пом’якшується браком довіри до того, що Кремль дотримуватиметься будь-чого, про що було домовлено на саміті.
Водночас він додав, що українці достатньо прагматичні, щоб не вірити словам Кремля, оскільки Росія, за його словами, «порушила всі угоди про припинення вогню», атакуючи Україну.
«Люди в Україні достатньо прагматичні, щоб оцінювати дії (диктатора Путіна – «Главком»), а не слова», – наголосив ексрадник.
На думку Новікова, Трамп буде зосереджений на «короткострокових цілях та амбіціях», тоді як головна мета Путіна на саміті – «уникнути гніву Трампа, короткострокового гніву та потенційно перенаправити його на Україну».
До слова, президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One, прямуючи до Анкориджа, поспілкувався з журналістами та розповів, що очікує «конкретних результатів» від зустрічі з Володимиром Путіним. Президент США також окреслив свій підхід до переговорів та заявив, що його позиція щодо гарантій безпеки для України може змінитися.
