«Консервативний оптимізм»: ексрадник Зеленського оцінив майбутній саміт на Алясці

В Україні сподіваються на мир, але не вірять Кремлю, каже Ігор Новіков

В Україні панує «консервативний оптимізм» щодо результатів саміту між Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Колишній радник президента Зеленського Ігор Новіков який курував американо-українські відносини з 2019 по 2020 рік в інтерв'ю для Al Jazeera пояснив, що така позиція викликана втомою від війни, але водночас стримується прагматизмом і недовірою до Кремля, пише «Главком»

«Це, ймовірно, пов’язано з втомою від війни. Усі хочуть, щоб війна закінчилася», – сказав Новіков, додавши, що оптимізм пом’якшується браком довіри до того, що Кремль дотримуватиметься будь-чого, про що було домовлено на саміті.

Ігор Новіков спрогнозував які відбуватиметься саміт Путіна і Трампа на Алясці

Водночас він додав, що українці достатньо прагматичні, щоб не вірити словам Кремля, оскільки Росія, за його словами, «порушила всі угоди про припинення вогню», атакуючи Україну.

«Люди в Україні достатньо прагматичні, щоб оцінювати дії (диктатора Путіна – «Главком»), а не слова», – наголосив ексрадник.

На думку Новікова, Трамп буде зосереджений на «короткострокових цілях та амбіціях», тоді як головна мета Путіна на саміті – «уникнути гніву Трампа, короткострокового гніву та потенційно перенаправити його на Україну».

До слова, президент США Дональд Трамп на борту літака Air Force One, прямуючи до Анкориджа, поспілкувався з журналістами та розповів, що очікує «конкретних результатів» від зустрічі з Володимиром Путіним. Президент США також окреслив свій підхід до переговорів та заявив, що його позиція щодо гарантій безпеки для України може змінитися.