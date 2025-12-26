У Києві вибухнув пасажирський автобус (відео)

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав

У Подільському районі Києва стався вибух у пасажирському автобусі. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на столичну поліцію.

Правоохоронці повідомили, що зʼясовують обставини вибуху автобуса. Транспортний засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того, як водій розпочав рух – стався вибух.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються.

Нагадаємо, на столичні маршрути вийшли нові низькопідлогові трамваї та автобуси, що надійшли в межах договорів із КП «Київпастранс». Зокрема, два нових трамвайних вагони вже курсують на маршруті № 27, що сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони. Ще 20 нових автобусів від турецької компанії Anadolu Isuzu вийшли на маршрути: №№ 20, 25, 31, 111, 112 та 114.

До слова, сьогодні вранці, 26 грудня, у Шевченківському районі столиці стався збій у роботі громадського транспорту. Через аварію за участю сторонніх автомобілів був заблокований рух трамваїв №14 та №15.