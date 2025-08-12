У Деснянському районі патрульні врятували знесиленого лося відео)

Лісові мешканці, які потрапляють у місто, часто бувають налякані й агресивні

Під час патрулювання Деснянського району столичні інспектори натрапили на знесиленого лося, який лежав на узбіччі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Лісові мешканці часто бувають налякані й агресивні, тож аби допомогти тварині, патрульні викликали фахівців Центру порятунку диких тварин.

Разом із фахівцями лося обережно приспали, щоб транспортувати його без стресу, та відправили до ветеринарної клініки на обстеження.

Лося обережно приспали, щоб транспортувати без стресу скриншот відео

«Зовсім скоро лось знову милуватиметься рідними лісами – здоровий і вільний», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що не всі історії з дикими тваринами мають щасливе завершення. Лось, що випадково потрапив на Оболонський район з лісу учора, 2 червня, досить довго бігав містом та шукав порятунку, лякаючи перехожих Втім, тварину так і не встигли зупинити й приспати, аби вивезти назад до дикої природи. Лось, травмований від зіткнення з автівкою, помер до приїзду зооволонтерів. Про це повідомила Наталія Попова, голова Центру порятунку диких тварин. За її словами, лось міг би ще довго кружляти київськими вулицями, якби не прикра випадковість – він потрапив під автівку.

Зоозахисниця також розповіла, що подібні ситуації з потраплянням диких тварин у місто стаються все частіше: ті бояться вибухів та забігають до міст. Там вони розгублюються, і починають метушитися – саме так і трапилося у випадку з лосем з Оболоні.