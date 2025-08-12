Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Деснянському районі патрульні врятували знесиленого лося відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Деснянському районі патрульні врятували знесиленого лося відео)
Патрульні виявили величного лісового мандрівника, який знесилено лежав на узбіччі
скриншот відео

Лісові мешканці, які потрапляють у місто, часто бувають налякані й агресивні

Під час патрулювання Деснянського району столичні інспектори натрапили на знесиленого лося, який лежав на узбіччі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Лісові мешканці часто бувають налякані й агресивні, тож аби допомогти тварині, патрульні викликали фахівців Центру порятунку диких тварин.

Разом із фахівцями лося обережно приспали, щоб транспортувати його без стресу, та відправили до ветеринарної клініки на обстеження.

Лося обережно приспали, щоб транспортувати без стресу
Лося обережно приспали, щоб транспортувати без стресу
скриншот відео

«Зовсім скоро лось знову милуватиметься рідними лісами – здоровий і вільний», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що не всі історії з дикими тваринами мають щасливе завершення. Лось, що випадково потрапив на Оболонський район з лісу учора, 2 червня, досить довго бігав містом та шукав порятунку, лякаючи перехожих  Втім, тварину так і не встигли зупинити й приспати, аби вивезти назад до дикої природи. Лось, травмований від зіткнення з автівкою, помер до приїзду зооволонтерів. Про це повідомила Наталія Попова, голова Центру порятунку диких тварин. За її словами, лось міг би ще довго кружляти київськими вулицями, якби не прикра випадковість – він потрапив під автівку.

Зоозахисниця також розповіла, що подібні ситуації з потраплянням диких тварин у місто стаються все частіше: ті бояться вибухів та забігають до міст. Там вони розгублюються, і починають метушитися – саме так і трапилося у випадку з лосем з Оболоні. 

Теги: Київ тварини місто відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

По прибуттю до столиці постраждалого винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть
Солдат побив, командир спостерігав: посадовці Київських ТЦК отримали підозри через смерть мобілізованого
18 липня, 18:04
На перетині вул. Глибочицької та Січових Стрільців було виявлено доріжню бруківку поч. ХХ ст.
Під шаром асфальту на Лук'янівці виявлено бруківку початку 20 століття (фото)
16 липня, 14:05
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств
У Києві оголошено штормове попередження
18 липня, 07:02
У результаті нічної атаки російських окупантів зафіксовано руйнування та падіння уламків у семи районах міста
У двох районах столиці розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
21 липня, 12:49
Голова МЗС Франції по прибуттю в Київ відразу поїхав на постраждалу від обстрілу Лук’янівку
Голова МЗС Франції по прибуттю в Київ відразу поїхав на постраждалу від обстрілу Лук’янівку
21 липня, 11:49
Суд обрав Молочному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури терміном на 60 днів
Смертельна ДТП у Києві: суд обрав запобіжний захід Андрію Молочному
21 липня, 12:08
На зазначеній ділянці фахівці КП ШЕУ Шевченківського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
Рух ділянкою Берестейського проспекту 23 липня буде частково обмежено (схема)
22 липня, 12:31
Підозрюваного вдалося швидко розшукати та затримати
Стрілянина у Подільському районі столиці. Поліція повідомила деталі інциденту
23 липня, 09:15
Фігуранта справи затримано в момент передачі грошей
У Києві затримано чоловіка, який за гроші обіцяв зняття з військового обліку (фото)
30 липня, 17:53

Новини

У Києві виявлено новий штам коронавірусу Stratus: хто у зоні ризику
У Києві виявлено новий штам коронавірусу Stratus: хто у зоні ризику
У Деснянському районі патрульні врятували знесиленого лося відео)
У Деснянському районі патрульні врятували знесиленого лося відео)
15 млн грн на преміях: викрито схему в Медичних силах ЗСУ
15 млн грн на преміях: викрито схему в Медичних силах ЗСУ
Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду
Смерть арештанта у Київському СІЗО: справу передано до суду
Чотирилапі детективи викрили 18-річного студента-наркозбувача (фото)
Чотирилапі детективи викрили 18-річного студента-наркозбувача (фото)
На Київщині рятувальники вдруге дістали нетверезого чоловіка з одного й того ж колодязя
На Київщині рятувальники вдруге дістали нетверезого чоловіка з одного й того ж колодязя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
15K
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
4952
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає?
4659
Яхти, сауни та предмети розкоші: Єврокомісія вимагає від Польщі пояснити витрату грантів на відновлення
3447
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Сьогодні, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Сьогодні, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Вчора, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Вчора, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua