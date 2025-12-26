Колесо огляду на Подолі закрито. Що буде з атракціоном після демонтажу?

«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі

Місто веде переговори з власником щодо встановлення атракціону на іншій локації столиці

Атракціон «Панорамне колесо огляду» на Подолі на вимогу прокуратури закрито. Власник демонтує атракціон своїми силами. Про це повідомили в Департаменті територіального контролю міста Києва, інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

«Фахівці Департаменту неодноразово видавали припис про демонтаж атракціону. Зокрема, останній припис видано 22 грудня цього року. Окрім того, працівники інспекції з благоустрою склали адмінпротокол на власників атракціону», – зазначив директор департаменту Михайло Буділов.

Буділов додав, що до повноважень Департаменту земельних ресурсів та Департаменту територіального контролю міста Києва не належать питання демонтажу подібних конструкцій.

Водночас директор департаменту наголосив, що згідно з Актом періодичного технічного огляду атракціону, складеним ТОВ «Міжрегіональний експертно технічний центр» 21.10.2025, експлуатація атракціону можлива згідно з паспортними характеристиками. Під час обстеження фахівці оглянули в роботі всі вузли, механізми, прилади та пристрої безпеки, стан металоконструкції, болтових і зварних з’єднань. Окрім того, провели випробування, яке атракціон витримав: на момент проведення огляду всі вузли, механізми, прилади та пристрої безпеки працюють справно. Після зняття навантажень тріщин і залишкових деформацій металоконструкції та зварних швів не виявлені.

Повідомляється, що місто веде переговори з власником щодо встановлення атракціону на іншій локації столиці.

Сьогодні, 26 грудня, прокуратура звернулась до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Оглядом було зафіксовано, що дерев’яні бруси, на яких кріпиться опорна металева конструкція, мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини.

Керівництво двох департаментів КМДА підозрюється у службовій недбалості, що дозволило Колесу огляду на Подолі роками працювати в історичній частині міста без жодних дозволів на землю.

До слова, у липні 2024 року правоохоронні органи перевіряли роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.