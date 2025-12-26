Головна Київ Новини
search button user button menu button

У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
фото з відкритих джерел

Повітряні сили ЗСУ підтвердили присутність дрона в повітряному просторі Києва

У столиці виявлено ворожий безпілотник, який кружляє над містом на висоті близько 5 км. Сигналу повітряної тривоги на момент виявлення цілі не було, передає «Главком».

Попри відсутність сирен, Повітряні сили ЗСУ підтвердили присутність дрона в повітряному просторі Києва та закликали мешканців негайно пройти в укриття.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також підтвердив фіксацію ворожої цілі безпосередньо над містом, наголосивши на необхідності дотримання заходів безпеки.

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel. 

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.

Теги: укриття безпілотник Тимур Ткаченко Київ тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Продуктові ярмарки у столиці 23-28 грудня: повний розклад на тиждень
22 грудня, 13:12
Потяг на Житомирщині зійшов з рейок через можливий удар безпілотника
Потяг на Житомирщині зійшов з рейок: стала відома причина
22 грудня, 10:18
У Румунії знайшли дрон з парашутом посеред лісу
У Румунії мисливці знайшли посеред лісу дрон із парашутом
21 грудня, 17:48
У Києві працює ППО
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
16 грудня, 23:02
Дитячий майданчик у Києві вкрило снігом
Київ та область накрив сніг (фото)
14 грудня, 09:36
Поліція притягнула до відповідальності працівника столичного клубу за інсценування затримання Санта Клауса
У Києві оштрафовано працівника клубу, який у формі поліціянта «затримав Санта Клауса» (фото)
12 грудня, 21:00
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
1 грудня, 01:42
Унікальну операцію з розмінування провели фахівці ДСНС у Вишгороді
У Вишгороді БпЛА впав на дах будинку під час нічної атаки, але не вибухнув
30 листопада, 23:35
Від російського удару загинула людина
Удар по Києву: постраждало 16 людей, є загиблі (фоторепортаж)
29 листопада, 10:06

Новини

У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували
У Києві вибухнув пасажирський автобус (відео)
У Києві вибухнув пасажирський автобус (відео)
Київщина: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
Колесо огляду на Подолі закрито. Що буде з атракціоном після демонтажу?
Колесо огляду на Подолі закрито. Що буде з атракціоном після демонтажу?
Травмпункти Києва: куди звертатися постраждалим під час ожеледиці (адреси)
Травмпункти Києва: куди звертатися постраждалим під час ожеледиці (адреси)

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua