У небі над Києвом зафіксовано БпЛА, але тривогу не оголошували

Повітряні сили ЗСУ підтвердили присутність дрона в повітряному просторі Києва

У столиці виявлено ворожий безпілотник, який кружляє над містом на висоті близько 5 км. Сигналу повітряної тривоги на момент виявлення цілі не було, передає «Главком».

Попри відсутність сирен, Повітряні сили ЗСУ підтвердили присутність дрона в повітряному просторі Києва та закликали мешканців негайно пройти в укриття.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко також підтвердив фіксацію ворожої цілі безпосередньо над містом, наголосивши на необхідності дотримання заходів безпеки.

Як відомо, опівдні 25 грудня російські загарбники атакували центральну частину Херсона. Під удар потрапив міський ринок, де в цей час були люди. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Посеред дня окупанти цинічно вдарили по ринку, де люди готувалися до свята. Внаслідок численних «прильотів» зруйновано торговельні точки», – каже він.

Також удень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.

«Саме сьогодні, у день Різдва, коли домівки мали бути наповнені світлом, тишею й родинним теплом, ворог знову вдарив по житловій забудові міста. Унаслідок влучання ворожого безпілотника пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, сусідні багатоповерхівки та автомобілі. Є поранені. На жаль, одна людина загинула», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel.

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.