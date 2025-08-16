У 2022 році брав участь в обороні Києва. Згадаймо Івана Косарчина

Іван Косарчин вступив у добровольчий батальйон «Азов» у 2014 році, потім воював у рядах добровольчого батальйону «Свята Марія»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Косарчина.

Захисник Іван Косарчин поліг на фронті 14 грудня 2023 року, проте поховати воїна родина змогла лише у серпні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Народився Іван Косарчин 1 жовтня 1995 року у Львові. Навчався у Львівському ліцеї №8, у Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті при Львівському національному університеті імені Івана Франка, у Дрогобицькому музичному коледжі імені Василя Барвінського (клас гітара), у Львівському національному університеті імені Івана Франка (спеціальність астрофізика).

За словами рідних, Іван Косарчин був добрим, інтелігентним, чутливим до краси природи, мав творчу натуру. Грав на флейті, гітарі, фортепіано та сопілці, любив мандрувати, багато читав. Був людиною глибокої внутрішньої культури, честі та обов'язку.

У 2014 році Іван Косарчин вступив у добровольчий батальйон «Азов», потім воював у рядах добровольчого батальйону «Свята Марія».

У 2019-2021 роках – контрактник 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. У 2022 році брав участь в обороні Києва. У 2023 році боронив Україну в лавах 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За проханням родини, місце та час прощання з Іваном Косарчиним, яке відбулося 7 серпня 2025 року, не розголошувалося. Із воїном попрощалися у родинному колі.

У Івана Косарчина залишились батьки, двоє сестер і племінник.

