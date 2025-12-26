Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 27 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 27 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 18:00;
  • 1.2 черга – без світла з 03:30 до 07:00 та з 14:00 до 18:00;
  • 2.1 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 21:00;
  • 2.2 черга – без світла з 06:00 до 08:00 та з 14:00 до 18:00;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 3.2 черга – без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 22:00;
  • 4.1 черга – без світла з 08:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 4.2 черга – без світла з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:00;
  • 5.1 черга – без світла з 10:30 до 17:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 5.2 черга – без світла з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: Київ відключення відключення світла електроенергія ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ
Хмельниччина частково знеструмлена через атаку РФ
23 грудня, 09:31
Аномальне цвітіння у Києві
Київ зустрів найкоротший день року аномальним цвітінням рослин (фото)
22 грудня, 18:32
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
Відключення світла 15 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
14 грудня, 19:29
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 12 грудня 2025 року
11 грудня, 21:51
У Києві тривога тривала 11 хвилин
У Києві тривога тривала 11 хвилин
10 грудня, 06:13
Дрони атакували Ростовську область: пошкоджено лінію електропередачі
Дрони атакували Ростовську область: пошкоджено лінію електропередачі
8 грудня, 07:05
Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна
Затримано коригувальника ФСБ, який наводив російські обстріли по Києву (фото)
3 грудня, 10:29
Протестувальники прийшли з портретами українських письменників, які, на їхню думку, мають бути увічнені в стінах музею
У Києві пройшла акція за припинення діяльності музею Булгакова
30 листопада, 21:27
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 28 листопада 2025 року: графіки
27 листопада, 18:15

Новини

Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
Колесо огляду на Подолі закрито. Що буде з атракціоном після демонтажу?
Колесо огляду на Подолі закрито. Що буде з атракціоном після демонтажу?
Травмпункти Києва: куди звертатися постраждалим під час ожеледиці (адреси)
Травмпункти Києва: куди звертатися постраждалим під час ожеледиці (адреси)
Колесо огляду на Подолі працювало без дозволів? Двоє посадовців КМДА отримали підозри
Колесо огляду на Подолі працювало без дозволів? Двоє посадовців КМДА отримали підозри
Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти
Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти
Погрожували гранатою. Суд виніс вирок іноземцям, які пограбували перехожого у Києві
Погрожували гранатою. Суд виніс вирок іноземцям, які пограбували перехожого у Києві

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua