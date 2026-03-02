Голова Деснянської РДА потрапив у скандал через поширення фейку про міст Патона

Міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані з 2017 року

Міська влада наголошує, що жодних інструкцій щодо мосту Патона профільні департаменти не оприлюднювали

У соціальних мережах поширюється інфографіка з нібито новими правилами проїзду мостом ім. Є. О. Патона. У Київській міській державній адміністрації офіційно заявили, що ці матеріали є фейком і не мають жодного стосунку до реальних протоколів безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Приводом для занепокоєння стала інфографіка, яку напередодні поширив голова Деснянської РДА Максим Бахматов. У цих «неформальних порадах» водіям рекомендували під час руху мостом тримати двері розблокованими, відстебнути паски безпеки, відчинити вікна та тримати телефон напоготові. За словами Бахматова, міст перебуває в аварійному стані з 2015 року.

Інфографіка, поширена головою Деснянської РДА фото: Максим Бахматов/Facebook

Офіційна позиція КМДА

Міська влада наголошує, що жодних подібних інструкцій профільні департаменти не готували та не оприлюднювали. «Поширена інформація є фейком. Закликаємо містян користуватися виключно офіційними повідомленнями на ресурсах КМДА та комунальних підприємств столиці», – йдеться у заяві.

У КМДА зауважили, що наразі міст Патона експлуатується в умовах суворих обмежень, які запроваджені для зменшення навантаження на конструкції:

заборонений рух вантажного транспорту;

встановлені наливні бар’єри із забороною руху автотранспорту крайніми смугами проїжджої частини.

Фахівці КП «Київавтошляхміст» цілодобово моніторять експлуатаційний стан несних конструкцій мосту та виконують необхідні роботи з його утримання.

Згенероване ШІ зображення кишить помилками

На допис очільника Деснянської РДА відреагував журналіст Лев Шевченко. Він зазначив, що ця ситуація є черговим доказом низького рівня інформаційної культури серед українців.

«Офіційний голова району, до якого міст Патона не має стосунку, публікує на своїй офіційній сторінці ШІ-маячню, яка до того ж є а) фейком, б) роздмухуванням паніки. Після цього цю маячню розтягують телеграм-канали», – написав журналіст.

Шевченко саркастично зауважив, що на зображенні поруч із написом «місто-герой» бракує лише герба СРСР. Окрім ідеологічної недоречності, журналіст вказав на безграмотність тексту, створеного ШІ, де змішані різні форми дієслів: «Дотримуйся дистанції та готовий до евакуації».

Журналіст також звернув увагу на низьку якість самої інфографіки, створеної, імовірно, штучним інтелектом. Зокрема, він зауважив, що на зображенні біля напису «місто-герой» бракує лише радянського герба, а сам текст містить граматичні помилки, як-от: «Дотримуйся дистанції та готовий до евакуації».

Окрім помилок, на які звернув увагу Шевченко, на зображенні помітні технічні помилки, які видають, що над картинкою працювали нейромережі. Зокрема, на фото можна побачити автівки, які рухаються назустріч основному потоку транспорту. Також напис на картинці містить помилку в узгодженні родів – «блокування відключена» (замість «відключене» або «вимкнено»).

Відповідальність за фейки

Влада нагадує, що за поширення неправдивих чуток відповідно до ст.173-1 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, а саме накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Киян закликають ігнорувати «неформальні» поради, які суперечать правилам дорожнього руху та безпеки, і стежити лише за офіційними ресурсами столичної влади.

Нагадаємо, технічний стан мосту імені Є.О. Патона у Києві досяг критичної позначки, а його подальше використання без термінового ремонту загрожує катастрофічними наслідками. Про це в інтерв'ю повідомив перший віцепрезидент НАН України, академік Вячеслав Богданов. Він підкреслив, що міст Патона, якому вже 72 роки, перебуває в аварійному стані ще з 2017 року. Торішнє планове обстеження Інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського зафіксувало нові загрозливі факти: значні дефекти та пошкодження вже істотно впливають на надійність усієї споруди.





