У Києві за тиждень зареєстровано три летальні випадки внаслідок Covid-19 та грипу

Ірина Міллер
Ірина Міллер
У Києві за тиждень зареєстровано три летальні випадки внаслідок Covid-19 та грипу
Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ нагадує, що вакцинація лишається найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу Covid-19 та грипу
Протягом тижня на Covid-19 захворіли 30 жителів Києва

У столиці за дев'ятий тиждень 2026 року зареєстровано 13 664 нових випадки захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомили у державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує «Главком».

За даними центру, показник захворюваності склав 462,8, що на 15,7% нижче середнього рівня інтенсивності. За звітний тиждень рівень захворюваності зріс порівняно з попереднім тижнем на 2,6% – за рахунок дитячого населення.

«Зокрема, захворіли 7 380 дітей і 6 284 дорослих. Серед школярів зареєстровано 3 984 випадки», – йдеться у повідомленні.

На Covid-19 протягом тижня захворіли 30 осіб, зокрема три дитини до 17 років.

Зазначається, що до медичних закладів госпіталізували 306 хворих на грип і ГРВІ, зокрема 225 дітей. Серед хворих на Covid-19 госпіталізували двох дорослих. За звітний тиждень у відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебувала одна доросла особа, хвора на Covid-19.

«За тиждень зареєстровано три летальні випадки: два від ускладнень Covid-19 та один від ускладнень грипу», – повідомили у центрі.

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ нагадує, що вакцинація лишається найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу Covid-19 та грипу.

Нагадаємо, в Україні цього епідсезону спостерігається нестача вакцин від грипу, і не всі охочі змогли щепитися. У МОЗ заявили, що це пов’язано зі зниженим попитом на щеплення та переходом світових виробників на новий тип вакцини. Очільник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ Олександр Заіка зазначив, що вакцини від грипу не є обов'язковими та не входять до календаря профілактичних щеплень, тому за державний кошт їх не закуповують.

