У Білій Церкві чоловік пограбував водія маршрутки

Зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію

Чоловік почав розмову з 46-річним водієм, а потім зненацька схопив кошти з панелі моторного відсіку

У місті Біла Церква зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння заволодів грошима водія маршрутного транспортного засобу та намагався втекти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

«На одній з кінцевих зупинок до салону автобуса зайшов чоловік. Фігурант почав розмову з 46-річним водієм та зненацька викрав кошти з панелі моторного відсіку, які належали кермувальнику», – йдеться у повідомленні.

Надалі зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію.

Працівники кримінальної поліції, які прибули за викликом, встановили особу чоловіка. Ним виявився 42-річний місцевий житель, у нього зафіксовано 1.5 проміле алкоголю.

Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом закінченого замаху на відкрите викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України).

