Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Білій Церкві чоловік пограбував водія маршрутки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Білій Церкві чоловік пограбував водія маршрутки
Зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію
фото: Національна поліція України/Facebook

Чоловік почав розмову з 46-річним водієм, а потім зненацька схопив кошти з панелі моторного відсіку 

У місті Біла Церква зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння заволодів грошима водія маршрутного транспортного засобу та намагався втекти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

«На одній з кінцевих зупинок до салону автобуса зайшов чоловік. Фігурант почав розмову з 46-річним водієм та зненацька викрав кошти з панелі моторного відсіку, які належали кермувальнику», – йдеться у повідомленні.

Надалі зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію.

Працівники кримінальної поліції, які прибули за викликом, встановили особу чоловіка. Ним виявився 42-річний місцевий житель, у нього зафіксовано 1.5 проміле алкоголю.

Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом закінченого замаху на відкрите викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Києві перед судом постане 42-річний чоловік, який пограбував захисника України. Подія сталася у Подільському районі у грудні 2025 року. 22-річний киянин заявив про пограбування. Інцидент стався коли постраждалий вигулював собаку на проспекті Європейського Союзу. До нього підбіг невідомий і раптово вирвав із рук мобільний телефон, після чого зник у невідомому напрямку.

Також у Києві за вчинення розбійного нападу затримано зловмисника, який погрожував охоронцеві супермаркету зброєю, аби не сплачувати за товар в магазині. Працівники територіального управління поліції, які прибули на місце події, з’ясували, що чоловік намагався покинути торговельний зал, не розрахувавшись за товар, однак його зупинив охоронець.

Теги: Київщина Біла Церква автобус водій пограбування кримінал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада просить громадян зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації
На Київщині протягом дня буде чутно вибухи через роботи на гранітному кар'єрі
27 лютого, 08:39
Заклади, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, мають пріоритетне право на отримання спеціально обладнаних автобусів
Уряд виділив кошти на закупівлю шкільних автобусів: які заклади їх отримають
25 лютого, 21:59
Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі
Пограбування ветерана на протезі у Києві: справу передано до суду
25 лютого, 12:00
Суд наголосив: сам факт тривалого непроживання не є автоматичною підставою для втрати права користування житлом
На Київщині суд заборонив виписувати з гуртожитку чоловіка, який вісім років живе в РФ
23 лютого, 13:34
Аварія з автобусом
На Кіровоградщині автопоїзд влетів у пасажирський автобус: є загиблі
21 лютого, 15:15
Зброя, вилучена під час обшуку
Зберігав гранати у власному будинку: жителю Фастівщини загрожує в'язниця
18 лютого, 15:52
Щука відіграє важливу роль у водних екосистемах, регулюючи чисельність дрібної й ослабленої риби
Заборона на вилов щуки у 2026 році: штрафи та терміни у Києві та області
13 лютого, 11:12
Причиною зіткнення стала необачність обох водіїв
На Троєщині легковик перекинув мікроавтобус: момент ДТП потрапив на відео
9 лютого, 15:37
Аварія сталася вночі 1 лютого
Втік, залишивши пасажира помирати в авто. У Києві затримано винуватця ДТП
6 лютого, 14:17

Новини

У Білій Церкві чоловік пограбував водія маршрутки
У Білій Церкві чоловік пограбував водія маршрутки
Голова Деснянської РДА потрапив у скандал через поширення фейку про міст Патона
Голова Деснянської РДА потрапив у скандал через поширення фейку про міст Патона
Скільки заробила Києво-Печерська лавра у 2025 році? Гендиректор заповідника озвучив суму
Скільки заробила Києво-Печерська лавра у 2025 році? Гендиректор заповідника озвучив суму
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 20 хвилин
В «Охматдиті» призначено нового гендиректора
В «Охматдиті» призначено нового гендиректора
Альтернатив ТЕЦ нема. Соратник Кличка спростував реальність розвитку малої генерації у столиці
Альтернатив ТЕЦ нема. Соратник Кличка спростував реальність розвитку малої генерації у столиці

Новини

ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua