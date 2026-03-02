Головна Київ Новини
Скільки заробила Києво-Печерська лавра у 2025 році? Гендиректор заповідника озвучив суму

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Остапенко стверджує, що до війни були часи, коли заповідник відвідували майже 2 млн туристів на рік
фото: daycom

До війни святиню інколи відвідували майже 2 млн туристів на рік

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» отримав близько 15 млн грн надходжень у 2025 році. Це складає 20-30% від доходу довоєнного рівня. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор заповідника Максим Остапенко.

Як пояснив очільник Лаври, заповідник заробляє на туристичній і професійній діяльності, оренді приміщень і послугах з експертизи. Ці доходи йдуть, зокрема, на підтримку об'єктів заповідника у належному стані, створення додаткової інфраструктури та проєктів розвитку.

«На жаль, нашу діяльність ускладнює війна, обстріли, блекаути тощо. До прикладу, під час тривоги експозиції зачиняються, люди не можуть повноцінно відвідувати всі об'єкти Лаври», – зауважив Остапенко.

За його словами, надходження заповідника у 2022 році повністю просіли, і лише у 2023-2024 роках почали покращуватися. Проте вийти на довоєнний рівень для Лаври зараз практично неможливо. «Зараз ми маємо десь у кращому випадку 20-30% від довоєнного рівня. Тоді теж була своя специфіка: Covid, ціни трошки інші… Але навіть кількість відвідувачів була значно вищою. Зараз внутрішній туризм існує на 10-20% від довоєнного рівня, якщо не менше. Закордонні групи туристів теж вкрай обмежені. Зараз загальна кількість іноземних відвідувачів не перевищує 2 тисяч на рік», – розповів гендиректор.

Остапенко стверджує, що до війни були часи, коли заповідник відвідували майже 2 млн туристів на рік.

До слова, після завершення війни в Україні Києво-Печерська лавра, як популярний туристичний об'єкт, потребуватиме трансформації. Одним із варіантів може стати підхід, що його використовує Британський музей, вхід у який є безплатним для відвідувачів. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив гендиректор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

