В «Охматдиті» призначено нового гендиректора

Останні півтора року Урін очолював лікарню як виконувач обов’язків директора

Генеральним директором Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» призначено Олександра Уріна, який працює в медзакладі понад 20 років і останнім часом був в.о. директора. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Охматдиту», інформує «Главком».

Олександр Урін – лікар-анестезіолог, завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих і хронічних інтоксикацій. Як пише пресслужба «Охматдиту», він працює тут уже більш як 20 років, тож добре знає команду лікарні, процеси та функції кожного підрозділу.

Попереднього гендиректора «Охматдиту» Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов'язків у серпні 2024-го. Тоді правоохоронці виконували перевірки, повʼязані з відновленням лікарні після скандалу стосовно тендеру.

Останні півтора року лікарню як виконувач обов’язків директора очолював Урін, його призначив як в.о. у серпні 2024 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Як пишуть в лікарні, він керував закладом «у період складних рішень», зокрема під час відновлення після ракетного удару РФ 8 липня 2024 року.

Олександр Урін також головував у комісії з реорганізації «Охматдиту» для відбудови лікувально-діагностичного корпусу лікарні.

Нагадаємо, під час ракетного удару по лікарні загинули двоє людей: родич пацієнта і лікарка, медичну допомогу було надано 32 пораненим. За кілька днів у столичній лікарні помер хлопчик, який на момент удару був в критичному стані в реанімації. Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології і пошкодила ще чотири.