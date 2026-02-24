Зупинка Дарницької ТЕЦ: скільки будинків залишаться без опалення до весни

Без опалення також залишаються 62 школи у Києві

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, понад тисяча будинків у Дарницькому та Дніпровському районах столиці залишаються без теплопостачання. Відновити роботу ураженої ТЕЦ до кінця опалювального сезону, ймовірно, не вдасться. Про це в телеефірі повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, інформує «Главком».

За словами речниці, без тепла залишаються 1126 будинків, що обслуговуються Дарницькою ТЕЦ. Через масштабні руйнування станція наразі не може виробляти ні тепло, ні електроенергію. Окрім цього, ще у близько 100 будинках столиці зафіксовані локальні аварії на внутрішньобудинкових та теплових мережах, що також перешкоджає подачі тепла.

Речниця зауважила, Дарницька ТЕС досі не може відновити виробництво електроенергії, через що в столиці відчувається дефіцит електрики. За її словами, зараз говорити про строки відновлення важко, оскільки досі тривають роботи з розбору завалів, а фахівці намагаються оцінити масштаби руйнувань, щоб зрозуміти, наскільки успішною буде ліквідація пошкоджень та чи вдасться взагалі повернути станції колишню потужність

Поп нагадала, що для мешканців будинків Дніпровського та Дарницького району, які отримували тепло від Дарницької ТЕЦ, діє технічне рішення – електроенергія в цих будинках вимикається лише у пікові години з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 21:00. Водночас речниця КМВА додала, що в цих будинках можливі точкові аварії на електромережах через нестабільність напруги.

Без опалення також залишаються 62 школи. «У Києві запроваджено процес освітньої міграції. Це коли деякі класи навчаються в інших навчальних закладах, там, де є теплоносій. Наразі діти початкових класів у кількох районах переведені до навчальних закладів, де є нормальний температурний режим та присутній теплоносій», – сказала Поп. Також, за її словами, у деяких школах запроваджено дистанційне навчання.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України. Після масованої атаки РФ 9 січня 2026 року без опалення залишилися 6 тис. будинків.

До слова, у лютому жителі столиці отримали платіжні документи, у яких відсутні нарахування за централізоване опалення за січень 2026 року за період, коли послуга фактично не надавалася. У компанії нагадують, що через масовані ворожі обстріли об’єкти критичної інфраструктури Києва зазнали серйозних пошкоджень. Це спричинило порушення в роботі системи теплопостачання міста. На період ліквідації аварійних ситуацій комунальні служби змушені були тимчасово призупинити надання послуги опалення та гарячого водопостачання для великої кількості споживачів.