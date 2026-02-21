Головна Київ Новини
Мер Парижа привезла в Київ генератори

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Мер Парижа привезла в Київ генератори
Від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву всіляку гуманітарну допомогу
фото: Віталій Кличко

Анн Ідальго вшосте відвідала Київ

Столиця Франції продовжує підтримувати Київ у боротьбі з енергетичною кризою. Мер Парижа Анн Ідальго прибула до української столиці з черговим візитом та привезла  критично важливе обладнання для стабілізації енергосистеми міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Цього разу Анн Ідальго приїхала з не з порожніми руками. Зважаючи на виклики, які постали перед українською енергетикою, мерія Парижа передала Києву партію енергообладнання.

«Сьогодні прибули 4 генератори. Найближчими днями очікуємо ще 4. Загалом їх буде 8. Потужністю по 112 кВт», – зазначив Кличко.

Цей візит став уже шостим для Ідальго з початку повномасштабного вторгнення.

«Від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала Києву всіляку гуманітарну допомогу. Зокрема, генератори та інше вкрай необхідне обладнання», – нагадав очільник столиці.

Віталій Кличко подякував партнерам за солідарність і вручив Анн Ідальго найвищу відзнаку київської громади – «Знак Пошани».

Нагадаємо, кияни можуть отримати компенсацію витрат на генератори та сонячні панелі. Нині діє декілька програм підтримки. Заявки можна подати через Портал послуг. 

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій, за 2,5 тижні 126 багатоквартирних будинків сумарно отримали понад 33 млн грн на фінансування автономного енергоживлення. Найбільший попит на програму мають будинки з більшою кількістю поверхів та, відповідно, вищим енергоспоживанням та потребою в автономному живленні.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма «СвітлоДім». Багатоквартирні будинки можуть отримати від 100 тис. до 300 тис. грн на закупівлю обладнання для автономного живлення.

Також з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Теги: Київ Париж генератор

