Рух у Шевченківському районі столиці обмежено через аварії на водопроводі: перелік адрес

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві виникли пошкодження на трубопроводах, що пролягають під проїжджою частиною
фото: Київавтодор

Роботи з обмеженням дорожнього руху ведуться на двох локаціях

У Шевченківському районі через ремонт водопровідних мереж частково обмежений рух транспорту на вул. Прорізній та перекритий на вул. Старокиївській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 

За інформацією «Київводоканалу», фахівці компанії, пошкодження виникли на трубопроводах, що пролягають під проїжджою частиною, тому на час ремонту доводиться обмежувати рух транспорту.

Наразі роботи з обмеженням дорожнього руху ведуться на двох локаціях:

  • На вул. Прорізній, 15 сьогодні, 4 лютого, з 10:30 ремонтують трубопровід діаметром 400 мм з розриттям на проїжджій частині. У зв’язку з цим частково обмежений рух транспорту в напрямку вул. Хрещатик.На час проведення робіт тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Прорізна, 9, 11, 11-Б, 13, 14, 15, 16/2, 17, 17-А, 19, 22-А, 22-Б, 23, 25-Б, 27.
  • Також перекритий рух транспорту на вул. Старокиївській від вул. Богдана Гаврилишина до вул. Старокиївської, 10-А.

Нагадаємо, до 5 лютого, з 8:00 до 20:00, частково обмежено рух транспорту Набережним шосе в Печерському районі

Також до 6 лютого в Шевченківському районі столиці діють обмеження для руху автотранспорту. Роботи триватимуть на ділянці вул. Володимирської, 43-45. Обмеження стосуватимуться напрямку руху в бік вулиці Прорізної.

 

