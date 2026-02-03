Цинічний удар по пам'яті: у Києві постраждав музейний комплекс «Батьківщина-мати»

Росія завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21

Пошкоджень зазнав Зал слави, який є пам’яткою науки і техніки місцевого значення

У ніч на 3 лютого російські окупанти пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента «Батьківщина-мати». Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна, інформує «Главком».

Удар по історичній пам'яті

За словами міністерки, пошкоджень зазнав Зал слави, який є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Тетяна Бережна наголосила на особливому цинізмі дій агресора. «Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21-му», – зазначила вона.

Пошкоджень зазнав Зал слави, який є пам’яткою науки і техніки місцевого значення фото: ТЕтяна Бережна/Facebook

Наразі на території музею працюють профільні фахівці, технічні служби та поліція. Вони проводять первинну оцінку збитків та фіксують наслідки атаки. Повний обсяг відновлювальних робіт стане відомим після завершення обстеження.

Наслідки російської атаки на Київ фото: ТЕтяна Бережна/Facebook

Незважаючи на пошкодження, музей продовжує свою роботу.

Масштаби нищення культури в Україні російськими окупантами

Від початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила або вщент зруйнувала:

понад 1 680 пам’яток культурної спадщини;

тисячі об’єктів культурної інфраструктури.

Для системного відновлення спадщини Україна разом із партнерами розбудовує Український фонд культурної спадщини – міжнародний інструмент, що залучає кошти держав-союзників та світових інституцій, що підтримують Україну.

«Ми відновимо зруйноване. Збережемо пам’ять і про злочини нацизму у 20 столітті, і про злочини Росії сьогодні», – запевнила Бережна, подякувавши Силам оборони за захист країни та її культурного надбання.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти