Атака на Київ: кількість постраждалих зросла

У Шевченківському районі сталося займання багатоповерхівки

У Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Дніпровський район

На одній з адрес сталося руйнування житлової п'ятиповерхівки. За іншою адресою – виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксовані падіння уламків на відкритій території без загоряння.

Деснянський район

Зафіксовані влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території.

Дарницький район

На одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. Одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Ще на одній адресі сталося загоряння та руйнування у складській будівлі.

Печерський район

Унаслідок влучання по території однієї з АЗС пошкоджена її будівля, чотири припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

Шевченківський район

Сталося займання багатоповерхівки, двоє людей отримали травми.

«Всі пожежі ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти