Атака на Київ: кількість постраждалих зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла
На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста
фото: ДСНС Києва

У Шевченківському районі сталося займання багатоповерхівки

У Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Дніпровський район

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла фото 1

На одній з адрес сталося руйнування житлової п'ятиповерхівки. За іншою адресою – виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Також зафіксовані падіння уламків на відкритій території без загоряння.

Деснянський район

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла фото 2

Зафіксовані влучання по території однієї з адмінбудівель та на відкритій території.

Дарницький район

На одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки. Одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. Ще на одній адресі сталося загоряння та руйнування у складській будівлі.

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла фото 3

Печерський район

Унаслідок влучання по території однієї з АЗС пошкоджена її будівля, чотири припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла фото 4

Шевченківський район

Сталося займання багатоповерхівки, двоє людей отримали травми.

«Всі пожежі ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

Теги: ДСНС Київ війна

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла
