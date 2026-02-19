Безугла зробила курйозне фото та звернулася до Кличка

Народна депутатка розкритикувала ситуацію в Києві та заявила, що з такого стану столиці вже можуть кепкувати інші міста

Народна депутатка України Мар’яна Безугла опублікувала курйозне фото зі столиці та звернулася до мера Києва Віталія Кличка, різко оцінивши ситуацію в місті й фактично спровокувавши нову хвилю політичних жартів у соцмережах. Про це повідоляє «Главком».

У своєму дописі Безугла коротко прокоментувала ситуацію в Києві та виклала свою оцінку кількома рядками. Без деталей і пояснень вона просто написала, що думає про стан столиці.

«Київ. Харків'яни мають право кепкувати. Ганьба і хаос в столиці», – написала Безугла.

Раніше між міським головою Києва Віталієм Кличком та народною депутаткою Мар’яною Безуглою виникла публічна суперечка після її заяв про нібито «відпустку» керівництва столиці. Мер заперечив цю інформацію, назвавши її недостовірною, а згодом політики повідомили про особисту зустріч у будівлі КМДА.

Нагадаємо, що комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував відсторонити народну депутатку Мар’яну Безуглу від участі у наступному засіданні парламенту. Причиною цьому стало нецензурне висловлювання нардепки у бік Миколи Тищенка.