«Хотів замінити голову»: стали відомі нові подробиці вбивства в Лук’янівському СІЗО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лук’янівське СІЗО

Вбивство сталося в палаті санчастини СІЗО, де утримуються люди з ознаками психічних розладів

У Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівському СІЗО) чоловік вбив свого співкамерника, пояснивши свій вчинок тим, що хотів замінити йому голову. Про це у коментарі УНІАН повідомило джерело в Державній кримінально-виконавчій службі України.

«Інцидент стався в палаті (санчастини), де утримуються люди з ознаками психічних розладів. Одна особа завдала удару іншій елементом віконної рами по голові», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, пізніше чоловік пояснив свої дії тим, що побачив на голові свого сусіда кров і «вирішив замінити йому голову».

Подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, триває слідство.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Лук'янівському СІЗО в Києві жорстоко вбили 34-річного ув’язненого.

Тіло ув’язненого знайшли в ліжку, залитому кров'ю, з проломленою головою в камері для психічно хворих. Поруч знаходилося ймовірне знаряддя злочину - дерев'яний брус з цвяхами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.115 (навмисне убивство) Кримінального кодексу України.