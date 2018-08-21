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    «Хотів замінити голову»: стали відомі нові подробиці вбивства в Лук’янівському СІЗО

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    Лук&rsquo;янівське СІЗО - «Хотів замінити голову»: стали відомі нові подробиці вбивства в Лук’янівському СІЗО
    Лук’янівське СІЗО

    Вбивство сталося в палаті санчастини СІЗО, де утримуються люди з ознаками психічних розладів

    У Київському слідчому ізоляторі (Лук’янівському СІЗО) чоловік вбив свого співкамерника, пояснивши свій вчинок тим, що хотів замінити йому голову. Про це у коментарі УНІАН повідомило джерело в Державній кримінально-виконавчій службі України.

    «Інцидент стався в палаті (санчастини), де утримуються люди з ознаками психічних розладів. Одна особа завдала удару іншій елементом віконної рами по голові», - сказав співрозмовник агентства.

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    За його словами, пізніше чоловік пояснив свої дії тим, що побачив на голові свого сусіда кров і «вирішив замінити йому голову».

    Подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, триває слідство.

    Раніше ЗМІ повідомили, що у Лук'янівському СІЗО в Києві жорстоко вбили 34-річного ув’язненого.

    Тіло ув’язненого знайшли в ліжку, залитому кров'ю, з проломленою головою в камері для психічно хворих. Поруч знаходилося ймовірне знаряддя злочину - дерев'яний брус з цвяхами.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.115 (навмисне убивство) Кримінального кодексу України.

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