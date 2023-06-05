90% голів РДА Києва, які освоювали кошти на укриття – ставленики Банкової – ЗМІ

90% голів РДА в столиці – пролобійовані депутатами від «Слуги народу» або головою Офісу Президента

Розслідування детально розповідає про зв’язки кожного з голів РДА з Банковою

Розслідування незаконного освоєння коштів, виділених з міського бюджету на облаштування укриттів, виявило, що цими грошима розпоряджалися голови районних держадміністрацій. З них 90% були пролобійовані депутатами від партії «Слуга народу» або керівником Офісу Президента. Про це йдеться у статті-розслідуванні «Ділової столиці».

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«Після трагедії 1 червня, у якій загинули люди через закрите бомбосховище, Президент Зеленський доручив провести перевірку стану укриттів столиці, а прокуратура спільно з поліцією розслідує факти розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів в районах столиці. Основними розпорядниками коштів на укриття є голови райдержадміністрацій столиці, яких призначає та звільняє Президент. І сьогодні їм загрожує кримінальна відповідальність через розкрадання 1,2 млрд бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів. Як виявилося 90% голів РДА в столиці – пролобійовані депутатами від «Слуги народу» або головою Офісу Президента. Вийшов «автонокаут», – пише видання.

У рамках слідства зібрано докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт з переможцями тендерів, направлені на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції об’єктів укриття, цитує видання повідомлення прокуратури.

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Також автор детально розповідає про зв’язки кожного з голів РДА з політичною силою Президента та членів його команди.

Зокрема, за повідомленням видання, голова Оболонської РДА Кирило Фесик – колишній адвокат нардепа від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої та засновник БФ «Рідна Оболонь», за клопотанням якого втік за кордон депутат Владислав Трубіцин, якого взяли на мільйонному хабарі.

Голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков отримав посаду як «нагороду» за те, що балотувався в мери Броварів від президентської партії. Серед самих «слуг» у Ратнікова репутація дуже неоднозначна, і його вихід у відставку був лише питанням часу. Своїми заявами проти Кличка Ратніков намагається повернути милість Офісу Президента, стверджує видання.

Т.в.о. голови Дарницької РДА Микола Калашник – людина нардепа і голови Київської міської організації «СН» Лесі Забуранної.

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Т. в. о. голови Дніпровської РДА Павло Бабій призначений на посаду завдяки клопотанню нардепа від «СН» Артема Дубного.

Голова Печерської РДА Наталія Кондрашова – ставлениця голови Офісу Президента Андрія Єрмака. За часів Попова вона очолювала управління торгівлі КМДА, яке видавало дозволи на МАФи. А Андрій Єрмак у ті часи очолював правління Асоціація власників малого бізнесу й малих архітектурних форм (МАФ).

Голова Голосіївської РДА Сергій Садовой – ще один ставленик Єрмака. При Попові був начальником департаменту благоустрою, яке відповідало за демонтаж МАФів.

Т.в.о. голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев – бізнес-партнер одіозного нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара, його призначення лобіювали нардепи від «СН» Артем Дубнов та Анна Пуртова.

Голову Святошинського РДА Сергія Павловського привів до посади скандальний депутат-«слуга» Микола Тищенко.

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Голову Подільської РДА Сергія Коваленка лобіював нардеп-«слуга» Антон Холодов, стверджує автор статті.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

3 червня суд обрав запобіжний захід підозрюваним – трьом посадовцям та охоронцю.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.