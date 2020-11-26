«Хто не чув, той побачить!». Кличко видав книгу зі своїми смішними цитатами (фото)

Гроші від продажу книжки підуть у фонд «Майбутній Київ»

Київський міський голова Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат під назвою «Хто не чув, той побачить!».

«Я таки видав самоіронічну книжку зі своїми найвідомішими цитатами. Вона яскрава, весела і позитивна, – сказав Кличко під час онлайн-трансляції. – Скажу відверто, я – людина, яка вміє посміятися над собою і не ображається на жарти на свою адресу. Ну, насправді смішні жарти. Я не про 95 квартал».

Книжку видали в сучасному і зручному форматі. До неї увійшли 14 ілюстрованих найвідоміших цитат Кличка.

Мер пожартував, що книжка видана в такому форматі, що з неї неможливо вирвати сторінки, бо «з пісні слів не викинеш».

«Це зараз невеликий лімітований тираж. В основному для подарунків. А частина книжок продаватиметься. Гроші від продажу книжки підуть у фонд «Майбутній Київ». Тож, я буду радий, якщо ця невелика ілюстрована книжка підійматиме настрій людям. Нам усім зараз не вистачає позитивних емоцій. Тож – посміхайтеся! Життя того варте!» – наголосив Кличко.