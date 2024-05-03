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У Києві дворічна дівчинка випала із вікна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві дворічна дівчинка випала із вікна
Дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна
фото: поліція Києва

Батьки дитини спали в стані алкогольного сп'яніння

Дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району Києва. Розпочато розслідування.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як зазначили правоохоронці, інформація про нещасний випадок надійшла вчора, 2 квітня, увечері. Лікарі розповіли, що дворічна дівчинка випала із вікна третього поверху.

Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що батьки спали в стані алкогольного сп'яніння. У цей момент дівчинка самостійно залізла на стілець на балконі та випала з вікна.

Лікарі госпіталізували дитину з матір'ю – дівчинка не отримала серйозних травм.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьками обов'язків щодо догляду за дитиною. Крім того, інформацію про подію передано до соціальних служб для здійснення контролю за сім'єю.

Раніше повідомлялося, що у Києві дівчина вистрибнула з багатоповерхівки і впала на перехожого.

Вдень 30 квітня біля одного із будинків у Деснянському районі виявили тіла чоловіка та жінки. На місце виїжджала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановили, що жінка 1996 року народження скоїла самогубство. Також вона травмувала чоловіка 1985 р.н., який стояв біля під’їзду. Він теж помер від отриманих травм.

Теги: Київ діти трагедія самогубство

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