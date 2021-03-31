Поліція в столичному метро створила групи мисливців за безмасочниками (фото)

З початку року складено вже 875 адміністративних протоколів за порушення карантину на метрополітені

З метою виявлення порушників карантинного режиму, в столичному метро сформовано мобільні групи з числа співробітників поліції та працівників воєнізованої охорони «Київській метрополітен». Як повідомив начальник управління поліції в метрополітені Михайло Ніконов, групи патрулюють станції та переходи столичної підземки на постійній основі.

«Із порушниками проводяться профілактичні бесіди, а у разі відмови пасажирів одягнути засоби індивідуального захисту, поліцейські складають відносно них адміністративні матеріали за частиною другою статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – інформує він.

Загалом у київському метрополітені з початку року поліцейські склали 875 адміністративних матеріалів через відсутності маски та порушення правил карантину.

Торік правоохоронці склали майже 90 тисяч протоколів, 4 тисячі порушників отримали адміністративні покарання.

Нагадаємо, сьогодні під час онлайн-брифінгу Віталій Кличко ще раз закликав киян користуватися громадським транспортом лише у випадку нагальної потреби. «Якщо ситуація не покращиться, міська влада буде змушена запровадити більш суворі обмеження. Йдеться про роботу садочків та шкіл, громадського транспорту», – сказав він.

Також сьогодні в мережі зʼявилося відео юнака, який відкрив двері у вагоні метро під час руху тунелем.