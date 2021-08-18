Інспекція з паркування в Києві відкидає всі звинувачення правоохоронців і далі працює

Інспекція з паркування у столиці заснована у 2018 році

В Інспекції з паркування вважають дії правоохоронних органів частиною політичного тиску на міську владу Києва

Висунуті правоохоронними органами підозри у неправомірних діях керівництву та частині особового складу столична Інспекція з паркування вважає безпідставними, суб’єктивними та невідповідними юридичним засадам здійснення Інспекцією своїх функціональних обов’язків. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

У відповідь на пункти підозри в Інспекції зазначили наступне.

Ціна за евакуацію автомобіля в Києві (1270 гривень) розрахована відповідно до законодавства України і є економічно обґрунтованою. І вона не найвища в Україні. До прикладу – в місті Дніпро відповідна вартість встановлена на рівні 2110 гривень.

Правоохоронні органи, стверджуючи про неправомірність завищення ціни, посилаються на постанову Кабінету міністрів № 1102 «Порядок тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Нацполіції транспортних засобів та їх зберігання» від 17 грудня 2008 р. та спільний наказ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів та Мінекономрозвитку України від 10.10.2013 № 967/1218/869. Згідно з цими документами вартість евакуації автомобіля має становити 720 грн. Проте Інспекція у своїй роботі керується постановою Кабінету міністрів № 990 «Порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання» від 14.11.18, яка не містить жодного посилання про те, що сплата за перевезення транспортного засобу має здійснюватись згідно вищезазначених актів. Ціна 720 грн, на яку вказують правоохоронці, – це ціна, визначена для евакуації авто уповноваженими підрозділами Національної поліції.

При цьому, вказуючи на начебто змову керівництва Інспекції із комерційними компаніями, які надають послуги з евакуації, у завищенні вартості, правоохоронні органи чомусь беруть до уваги лише роботу трьох компаній, хоча за однаковим тарифом працювали усі вісім підприємств, включно з комунальними.

За увесь період роботи Інспекції було виписано 320 штрафів та здійснено 296 евакуацій через недотримання правил паркування автомобілю біля знаку 1.37 «Дорожні роботи». Евакуювати авто з таких місць виникає потреба, коли районні шляхово-експлуатаційні управління звертаються до Інспекції за допомогою. Через зношеність підземних комунікацій у місті періодично виникає необхідність проведення невідкладних робіт з ремонту дорожнього полотна. Зважаючи на ризик створення аварійних ситуацій, подібні роботи здійснюються негайно: встановлюється відповідний дорожній знак та звільняється простір.

Інспекція зобов’язана евакуювати автомобілі з тротуарів, якщо вони запарковані посередині або під кутом до краю, навіть якщо для перехожих лишається 2 метри. Згідно з правилами дорожнього руху, стоянка транспортного засобу допускається лише на краю тротуару. У випадку, якщо на тротуарі спостерігається підвищений рух пішоходів, розміщення авто на будь-якій його частині може розцінюватися як таке, що суттєво перешкоджає руху і підлягати евакуації.

При цьому, визначити, чи перевищив інспектор свої повноваження, може тільки суд, а фіксація тимчасового затримання транспортного засобу відбувається без присутності понятих згідно Статті 265 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кодекс є пріоритетним документом відносно постанов Кабінету міністрів, у тому числі й постанови № 1102 та № 990, у які досі не внесено відповідні зміни.

В Інспекції з паркування вважають дії правоохоронних органів частиною політичного тиску на міську владу Києва, що останнім часом має системний характер.

З часу заснування Інспекції з паркування у 2018 році її головним завданням залишається контроль дотримання водіями правил стоянки, зупинки та паркування заради безпеки дорожнього руху та превентивна діяльність з метою зменшення смертельних випадків внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Завдяки роботі Інспекції з часу її створення до бюджету Києва надійшло 37,923 млн грн. Усю свою діяльність Інспекція здійснює відповідно до існуючої нормативно-правової бази та чинного законодавства України.

Як повідомив у коментарі «Українській правді» начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін, наразі Інспекція працює в штатному режимі.

Нагадаємо, 16 серпня Офіс генерального прокурора заявив про викриття злочинного об’єднання, до складу якого входили службові особи Інспекції з паркування. На даний час повідомлено про підозру п’ятьом службовим особам КМДА та двом керівникам приватних юридичних осіб за фактом зловживання службовим становищем.

У КМДА повідомили, що через дії правоохоронців роботу Інспекції з паркування паралізовано.

Столичні правоохоронці з травня проводять обшуки на столичних комунальних підприємствах та в департаментах КМДА.

Після невеликої перерви обшуки поновилися 16 серпня.

Читайте також:



