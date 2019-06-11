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    У столиці автохами плюють на правила і займають на порожньому паркінгу місця для інвалідів (відео)

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    У столиці автохами плюють на правила і займають на порожньому паркінгу місця для інвалідів (відео)

    Порушники отримали на свій автомобіль наліпку зі знаком «Інвалід за кермом»

    Автори проєкту «ЗупиниЛося» побували на паркінгу біля гіпермаркету «Ашан» поблизу станції метро «Почайна», щоб перевірити, як водії виконують Правила дорожнього руху, зокрема правила паркування.

    На величезному паркінгу біля гіпермаркету 540 паркувальних місць, з яких 10%, тобто 54 місця, виділено для людей з обмеженими можливостями. За правилами, на цих місцях можуть залишати свої автівки лише люди з інвалідністю. Проте, кияни та гості міста порушують ПДР і паркуються тут, навіть незважаючи на напівпорожній паркінг.

    Автори проєкту «ЗупиниЛося» поспілкувалися як з порушниками, так і дізналися думку тих, хто дотримується правил.

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    Деякі з порушників отримали на свій автомобіль наліпку зі знаком «Інвалід за кермом».

    Нагадаємо, нещодавно автори проєкту «ЗупиниЛося» побували біля Шулявського шляхопроводу, реконструкція якого почалася 17 березня, у зв’язку з чим половина вулиці Гетьмана перекрита.

    Вони зафіксували, як водії-хами, щоб не стояти в загальному потоці машин, виїжджають на смугу зустрічного руху.

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