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    У світі

    Оприлюднено перші результати тестів швидкості супутникового інтернету від Ілона Маска

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    Зараз орбітальна група супутників нараховує 600 апаратів - Оприлюднено перші результати тестів швидкості супутникового інтернету від Ілона Маска
    Зараз орбітальна група супутників нараховує 600 апаратів

    Після повноцінного запуску системи Starlink вона буде забезпечувати швидкість скачування даних до 1 Гб/с при затримках не більше 35 мс

    Оприлюднено перші результати тестів супутникового інтернету від SpaceX: швидкість скачування у бета-версії «інтернету від Ілона Маска» коливалася від 35,5 до 60,2 Мбіт/с.

    Про це повідомляє Naked Science.

    Зараз орбітальна група супутників нараховує 600 апаратів; більше 500 штук з них – експлуатаційні моделі версії 1.0. Програма бета-тестування Starlink поки що обмежена північчю США і південними територіями Канади.

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    Перші результати перевірки швидкості роботи супутникового інтернету від SpaceX вже викладені в Мережу. Швидкість скачування коливалася від 35,5 до 60,2 Мбіт/с, швидкість вивантаження даних – в діапазоні від 4,6 до 17,7 Мбіт/с. Середня затримка за підсумками серії тестів становила близько 30-40 мс, в окремих випадках досягаючи 90 мс.

    За словами представників SpaceX, після повноцінного запуску системи Starlink вона буде забезпечувати швидкість скачування даних до 1 Гб/с при затримках не більше 35 мс. Вартість доступу до супутникового інтернету ще не озвучується; за оцінками галузевих експертів, для США і Канади вона повинна скласти близько 100 доларів на місяць.

    Повноцінне розгортання системи Starlink намічено на середину 2020-х. У компанії SpaceX для цього вже є дозвіл на виведення 42 тисяч супутників на навколоземну орбіту.

    Як повідомлялося, американська компанія SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 з катарським супутником зв’язку Es’hail-2. Супутник призначений для передачі телесигналів, а також для забезпечення захищеного зв’язку.

    Нагадаємо, американський пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно здійснив посадку на воду в Мексиканській затоці. Після двомісячної місії вони приземлилися в океан біля узбережжя Флориди.

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