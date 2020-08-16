Оприлюднено перші результати тестів швидкості супутникового інтернету від Ілона Маска
Після повноцінного запуску системи Starlink вона буде забезпечувати швидкість скачування даних до 1 Гб/с при затримках не більше 35 мс
Оприлюднено перші результати тестів супутникового інтернету від SpaceX: швидкість скачування у бета-версії «інтернету від Ілона Маска» коливалася від 35,5 до 60,2 Мбіт/с.
Про це повідомляє Naked Science.
Зараз орбітальна група супутників нараховує 600 апаратів; більше 500 штук з них – експлуатаційні моделі версії 1.0. Програма бета-тестування Starlink поки що обмежена північчю США і південними територіями Канади.
Перші результати перевірки швидкості роботи супутникового інтернету від SpaceX вже викладені в Мережу. Швидкість скачування коливалася від 35,5 до 60,2 Мбіт/с, швидкість вивантаження даних – в діапазоні від 4,6 до 17,7 Мбіт/с. Середня затримка за підсумками серії тестів становила близько 30-40 мс, в окремих випадках досягаючи 90 мс.
За словами представників SpaceX, після повноцінного запуску системи Starlink вона буде забезпечувати швидкість скачування даних до 1 Гб/с при затримках не більше 35 мс. Вартість доступу до супутникового інтернету ще не озвучується; за оцінками галузевих експертів, для США і Канади вона повинна скласти близько 100 доларів на місяць.
Повноцінне розгортання системи Starlink намічено на середину 2020-х. У компанії SpaceX для цього вже є дозвіл на виведення 42 тисяч супутників на навколоземну орбіту.
Як повідомлялося, американська компанія SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 з катарським супутником зв’язку Es’hail-2. Супутник призначений для передачі телесигналів, а також для забезпечення захищеного зв’язку.
Нагадаємо, американський пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно здійснив посадку на воду в Мексиканській затоці. Після двомісячної місії вони приземлилися в океан біля узбережжя Флориди.