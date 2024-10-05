Головна Країна Політика
search button user button menu button

Захід почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з РФ – El Pais

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Захід почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з РФ – El Pais
«План перемоги» Зеленського передбачає вимогу вступу України до НАТО протягом кількох місяців
фото з відкритих джерел

«Нам потрібен кінець цієї війни», – ультимативно заявила в ООН очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок

Західні партнери почали новий етап тиску на Київ, аби той став зговірливішим щодо умов припинення війни. Про це пише іспанська газета El Pais.

Видання зазначає, що багато оглядачів назвали провальними і навіть катастрофічними результати поїздки президента Володимира Зеленського до США наприкінці вересня. Так, республіканці прямо дали зрозуміти, що першочерговим завданням Києва є піти на поступки Росії задля припинення війни. А президент Джо Байден, хоч і оголосив про новий пакет військової допомоги, але відмовився скасувати обмеження на використання ракет проти Росії.

Кандидат в президенти Дональд Трамп відверто принижував Зеленського на своїх передвиборчих мітингах увесь час, доки український лідер перебував у США, пише газета. А виступ Зеленського в ООН не знайшов очікуваного відгуку у решти світу.

Зазначається, що Зеленський намагався представити партнерам «План перемоги», який дозволив би вийти на переговори з РФ з позиції сили. Натомість партнери України просто хочуть, аби ці переговори відбулися якомога швидше, пише El Pais.

Український політолог, засновник Національної платформи сталого розвитку та згуртованості Олег Саакян 30 вересня на конференції в Києві підсумував три фактори, які зіпсували поїздку Зеленського до США: виборча кампанія; війна між Ізраїлем, Хамасом і Хезболлою, яка привернула увагу ООН; руйнівна фігура Трампа.

Саакян стверджував, що «План перемоги», який Зеленський представив у Вашингтоні і про який відомо небагато деталей, є перш за все політичною стратегією, державним переворотом. Члени адміністрації Байдена пояснили The Wall Street Journal і Financial Times, що документ залишив їх «байдужими».

«Нам потрібен кінець цієї війни», – ультимативно заявила в ООН очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. За її словами, мир потрібен, щоб Росія не знищила всю Україну.

«План перемоги» Зеленського передбачає вимогу вступу України до НАТО протягом кількох місяців. Президент Фінляндії Александер Стубб 27 вересня на Гельсінському безпековому форумі заявив про неможливість вступу України в Атлантичний альянс у такий короткий термін.

За останні тижні українському МЗС довелося кілька разів виступати з гнівною відповіддю на різноманітні «мирні пропозиції». Зокрема українські дипломати змушені були реагувати на слова міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо перетворення Криму на протекторат ООН, на думку президента Чехії Петра Павела щодо втрати Україною територій у «реалістичному» сценарії закінчення війни і на заяву речника МЗС Швейцарії Ніколя Бідо щодо підтримки мирної пропозиції Китаю та Бразилії.

Міхайло Самусь, директор українського аналітичного центру «Нова геополітика», каже, що він відчув зміни в союзниках України, які більше говорять про «прагматичне вирішення війни».

Раніше авторитетне британське видання Financial Times повідомило про можливий компроміс, який нібито розглядають українські урядовці із західними союзниками – членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому. Однак в Офісі президента можливість таких переговорів абсолютно заперечують.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.

Читайте також:

Теги: росія війна Дональд Трамп президент Анналена Бербок втрати переговори обмеження Володимир Зеленський обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Черговий останній аргумент «короля Кремля» знову свідчить, що він голий
Москва формулює свій «ядерний обов’язок перед світом»
13 вересня, 14:59
Президент Ердоган зазначив, що «Туреччина щиро бажає завершення війни справедливим та міцним світом на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України»
Чому Ердоган одночасно хоче вступити до БРІКС і підтримує повернення Криму?
12 вересня, 16:03
Супутниковий знімок знищеного винищувача МіГ31 після атаки на авіабазу Бельбек. Крим, 16 травня 2024 року
Аналітик із США вказав на «ахіллесову п'яту» Росії у війні з Україною
14 вересня, 19:43
За словами Зеленського, Франція підготує та оснастить українську бригаду
Посилення української ППО та навчання військових: Зеленський зустрівся з Макроном
25 вересня, 21:54
Додаткові кошти Німеччини мають посилити Збройні сили України
Німеччина схвалила 400 млн євро на військову допомогу Україні
26 вересня, 16:24
Сійярто заявив, що Угорщина приєднається до ініціативи для просування плану щодо припинення війни в Україні
Платформа «Друзі миру»: Угорщина доєднається до ініціативи Бразилії та Китаю
27 вересня, 21:29
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та голова МЗС Угорщини Петер Сійярто (зправа)
Візит Сибіги до Угорщини та підготовка до чергового «Рамштайну». Головне за 30 вересня
30 вересня, 21:00
Байден відповів чи проти наземної операції Ізраїлю в Лівані
Байден відреагував на намір Ізраїлю розпочати наземне вторгнення до Лівану
30 вересня, 20:25
Вид на понівечене Селидове з висоти пташиного польоту
Росія кинула цілий армійський корпус на одне місто: подробиці від ЗСУ
1 жовтня, 14:57

Політика

Захід почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з РФ – El Pais
Захід почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з РФ – El Pais
Території в обмін на вступ до НАТО: Банкова відреагувала на резонансну публікацію Financial Times
Території в обмін на вступ до НАТО: Банкова відреагувала на резонансну публікацію Financial Times
Зеленський повідомив, що обговорюватиме з партнерами на «Рамштайні-25»
Зеленський повідомив, що обговорюватиме з партнерами на «Рамштайні-25»
Залужний повідомив, чи підтримує зниження призовного віку в Україні
Залужний повідомив, чи підтримує зниження призовного віку в Україні
Обама наступного тижня агітуватиме за Гарріс у штаті Пенсильванія – WP
Обама наступного тижня агітуватиме за Гарріс у штаті Пенсильванія – WP
Сумська область отримає нові системи ППО – заява Зеленського
Сумська область отримає нові системи ППО – заява Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2024
13K
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
12K
Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують восени
8198
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4564
Орбан пригрозив Бельгії: причина

Новини

Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Сьогодні, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Сьогодні, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua