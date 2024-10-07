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Із 7 жовтня частково буде обмежений рух Набережним шосе

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Із 7 жовтня частково буде обмежений рух Набережним шосе
«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту
фото: з відкритих джерел

Обмеження діятимуть у крайній лівій смузі Набережного шосе

Із 20:00 7 жовтня до 8:00 11 жовтня частково буде обмежений рух транспорту Набережним шосе через ремонт дорожнього покриття. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Обмеження діятимуть у крайній лівій смузі Набережного шосе, на ділянці від естакадного заїзду на Дніпровський узвіз до виїзду з моста Метро (в напрямку Подолу).

Із 7 жовтня частково буде обмежений рух Набережним шосе фото 1

«Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», – заявили у компанії.

Нагадаємо, із 5 жовтня Києвом курсуватиме новий тимчасовий автобус №120 «Кібернетичний центр – станція метро «Васильківська» з метою обстеження пасажиропотоків на окремих ділянках транспортної мережі Києва. При цьому з 5 жовтня автобусний маршрут № 119к на період обстеження пасажиропотоків призупинить роботу.

Теги: ремонт Київавтодор автобус обмеження

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