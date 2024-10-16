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США пригрозили Ізраїлю зменшенням військової підтримки

Степан Гафтко
glavcom.ua
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США пригрозили Ізраїлю зменшенням військової підтримки
США попередили Ізраїль про наслідки у разі нестабілізації ситуації в Секторі Газа
фото з відкритих джерел

На тлі погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Газа, Штати пригрозили Ізраїлю обмеженнями у військовій допомозі

США закликають Ізраїль протягом наступного місяця вжити заходів для покращення гуманітарної ситуації у Секторі Газа, інакше країна може зіткнутися зі скороченням військової допомоги. Про це повідомляє Reuters.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін надіслали листа ізраїльському уряду в неділю, 13 жовтня. У ньому вони закликали вжити конкретних заходів для поліпшення ситуації в палестинському анклаві, яка погіршується на тлі відновлення ізраїльського наступу на півночі Сектора Газа. У разі невиконання цього прохання, це може вплинути на позицію США.

«Ми особливо стурбовані тим, що останні дії ізраїльського уряду ... сприяють прискореному погіршенню умов у Газі», – йдеться в копії листа.

У листі йдеться про запроваджені Ізраїлем обмеження, такі як обмеження на комерційний імпорт, заборона більшості гуманітарних перевезень між північчю та півднем Сектора Газа, а також надмірні обмеження на ввезення товарів до анклаву. Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що лист не є загрозою, але вкотре підкреслив необхідність збільшення гуманітарної допомоги в Секторі Газа.

«Нам здається, що вони (ізраїльтяни) сприймають це серйозно», – сказав Кірбі про листа, не уточнюючи деталей.

Цей лист є найсуворішим попередженням, яке уряд прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу отримав з початку конфлікту в Секторі Газа, і він підвищує ризик зміни підтримки Ізраїлю з боку Вашингтона. У ньому зазначено конкретні дії, які Ізраїль повинен виконати протягом 30 днів, зокрема дозвіл на в'їзд не менше 350 вантажівок щодня, встановлення пауз у бойових діях для доставки допомоги, та скасування евакуаційних наказів для цивільного населення, якщо це не є військовою необхідністю.

У разі невиконання цих вимог, можуть настати наслідки для політики США, а також згідно з відповідним законодавством. Автори листа посилаються на статтю 620i Закону про іноземну допомогу, що забороняє надавати військову допомогу країнам, які перешкоджають наданню гуманітарної допомоги. Також згадано Меморандум про національну безпеку президента Джо Байдена, що вимагає від Держдепартаменту надавати звіти Конгресу щодо відповідності використання американської зброї міжнародному та національному праву.

Крім того, у листі пропонується створити новий канал зв'язку між США та Ізраїлем для обговорення інцидентів, що призводять до шкоди цивільному населенню. Ізраїль неодноразово запевняв, що його операції, спрямовані на боротьбу з ХАМАС, відповідають нормам міжнародного права.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху звернути увагу на рішення ООН, зазначивши, що створення Ізраїлю стало можливим саме завдяки резолюції цієї організації.

Нагадаємо, у понеділок війська Ізраїлю посилили тиск на табір біженців Джабалія на півночі Гази. Крім того, вони наказали людям евакуюватися, оскільки наступають на бойовиків ХАМАСу. 

До слова, Ізраїль заявив, що прислухається до Сполучених Штатів Америки, але вирішуватиме свої дії відповідно до власних національних інтересів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву офісу прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

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Теги: міністр Ізраїль Еммануель Макрон президент ХАМАС населення табір Ентоні Блінкен обмеження Ллойд Остін США

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