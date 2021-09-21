Полювання на порушників карантину: у Вінниці почалися перевірки

З 28 вересня робочі групи у складі поліції та фахівців держпродспоживслужби проводитимуть рейди у районах

У Вінниці фахівці Держпродспоживслужби та поліцейські вийшли на перевірки торгових центрів та критих ринків на дотримання маскового режиму серед відвідувачів. Триватимуть такі перевірки до 27 вересня. Далі інспектори поїдуть у райони, повідомляє «Суспільне».

Разом з Представники Нацполіції та Центру громадського здоровʼя з профілактичною метою 21 вересня, у перший день рейду, відвідали три торгових центри та критий ринок. Адміністрації закладів передали інформаційні матеріали, а з відвідувачами без захисних масок проводили розʼяснювальну роботу.

З 28 вересня робочі групи у складі поліції та фахівців держпродспоживслужби проводитимуть рейди у районах.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України з 23 вересня.

До слова, протягом минулої доби, 20 вересня, на Вінниччині виявлено 77 нових хворих на коронавірус і зареєстровано три смерті від ускладнень хвороби.