На Львівщині 90% шкіл перейдуть на дистанційне навчання

Після запровадження «жовтої» зони тільки 10% шкіл у Львівській області зможуть працювати стаціонарно

Після запровадження «жовтої» карантинної зони тільки 10% з понад 1000 шкіл у Львівській області зможуть працювати стаціонарно. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Орест Чемерис, повідомила пресслужба обласної адміністрації.

«Відповідно до положень постанови Кабміну №1236, навчальний заклад при «жовтому» рівні епіднебезпеки може працювати у звичному режимі у разі, якщо 80% персоналу (і педагогів, і допоміжного) отримали хоча б одну дозу вакцини. На Львівщині є майже 1100 шкіл, і з них, на жаль, лише трохи більше ніж 10% зможуть продовжувати навчання офлайн», – сказав Чемерис.

За його словами, в інших школах будуть «вимушені канікули».

Чиновник також додав, що щодня в області збільшується кількість випадків захворювання на коронавірус. Динаміка госпіталізацій становить понад 65%. Вже більш як тиждень перевищений показник «зеленої» зони епіднебезпеки за кількістю госпіталізацій на тиждень - 75%, а подекуди й 80%, при гранично допустимому показнику «зеленої» зони 50%.

У департаменті освіти і науки Львівської обладміністрації повідомили, що на 80% вакциновано персонал у 165 школах області. Найвищий відсотковий показник необхідного для офлайн-навчання рівня вакцинації працівників навчальних закладів у Стрийському районі – 22,3%, Червоноградському – 21,4%, Дрогобицькому – 20%, найнижчий – у Львівському, тільки 2,6%.

Нагадаємо, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України з 23 вересня.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

За минулу добу в Україні виявили понад 5 тисяч нових хворих на Covid-19. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

До слова, очільник МОЗ каже, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

Як вже відомо, карантин в Україні продовжено до Нового року. Сьогодні, 21 вересня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де буде встановлена «жовта» зона адаптивного карантину. Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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