Із керівника апарату КМДА Загуменного знято цілодобовий домашній арешт

Київський апеляційний суд скасував моє відсторонення від роботи та цілодобовий домашній арешт Загуменного

Загуменний заявив, що й далі добиватиметься справедливості

Київський апеляційний суд скасував цілодобовий домашній арешт та відсторонення керівника апарату Дмитра Загуменного від роботи та, фактично визнав незаконними відповідні рішення Голосіївського районного суду. Про це Дмитро Загуменний повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

«Ці два дні були дуже складними, але важливими на шляху до відновлення справедливості. Це перша важлива перемога, яка показує: звинувачення щодо мене в «незаконних відрядженнях» є абсурдними», – наголосив керівник апарату КМДА.

Він заявив, що й далі добиватиметься справедливості та притягнення до відповідальності тих, хто намагається незаконно криміналізувати його діяльність і дискредитувати.

Заява Дмитра Загуменного скриншот

Нагадаємо, Загуменний очолив апарат КМДА за результатами конкурсу. Згідно з розпорядженням київського міського голови, Загуменного призначено на керівником апарату Київської міської державної адміністрації з 9 жовтня 2018 року у порядку переведення з Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

На початку жовтня 2025 року керівника апарату Київської міської державної адміністрації Дмитра Загуменного суд відсторонив від посади та відправив під цілодобовий домашній арешт до 28 листопада. Посадовця підозрюють у використанні підроблених запрошень для організації своїх відряджень за кордон.

За матеріалами справи, у листопаді 2023 року посадовець КМДА виїжджав до Барселони (Іспанія) і у вересні 2024 року до Флоренції (Італія) нібито у відрядження. Водночас, правоохоронці вважають, що листи-запрошення для участі у заходах були підробленими, а посадовець нібито виїжджав не сам, а у супроводі родини.

Рішення суду про цілодобовий домашній арешт Дмитро Загуменний назвав «спробою блокувати роботу апарату КМДА, чинити тиск і дискредитувати мене як керівника».

Раніше Загуменний заявляв, що усі відрядження мали винятково службовий характер. Документи, що це підтверджують, він пообіцяв публічно надати правоохоронцям під час досудового розслідування.