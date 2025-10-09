Головна Київ Новини
search button user button menu button

Прорив труби на Іллєнка: водопостачання відновлено, рух транспорту досі обмежений

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Прорив труби на Іллєнка: водопостачання відновлено, рух транспорту досі обмежений
Під час робіт комунальники замінили пошкоджену ділянку трубопроводу діаметром 500 мм та відновили благоустрій
фото: КМВА

Масштабна аварія на водогоні сталася рано вранці 8 жовтня

Фахівці «Київводоканалу» завершили аварійно-ремонтні роботи на ділянці водопровідної мережі на вул. Юрія Іллєнка, 50. Повноцінне постачання води відновили в усіх житлових будинках. Про це повідомляють у ПрАТ «АК «Київводоканал», інформує «Главком».

Повідомляється, що під час робіт замінили пошкоджену ділянку трубопроводу діаметром 500 мм та відновили благоустрій.

Наразі рух транспорту на ділянці, де проходив ремонт, лишається обмеженим.

Нагадаємо, що вчора, 8 жовтня, на вул. Юрія Іллєнка, 50 стався витік із водопровідної труби на проїжджій частині, через що обмежили рух транспорту. У деяких житлових будинках у Шевченківському і Солом’янському районах спостерігався понижений тиск у водопровідній мережі, кілька будинків були тимчасово без водопостачання.
 
 

Теги: Київводоканал благоустрій ремонт водопостачання Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після завершення профілактики воду з крана потрібно злити, поки вона не стане прозорою та без стороннього запаху
Планова промивка водопровідних мереж на Оболоні в ніч на 9 жовтня: повний перелік адрес
Вчора, 11:55
Особливо підлим моментом атаки став другий удар по електровозу
Удар по вокзалу Шостки. Серед постраждалих троє дітей
4 жовтня, 13:40
Квіти та іграшки, як принесли однокласники загиблої дівчинки
Від удару РФ по Києву загинула 12-річна дівчинка: що про неї відомо
28 вересня, 17:49
Артур Пономарьов заявив, що до нього приїжджали працівники СБУ
До бізнесмена, який назвав хвилину мовчання на Хрещатику показухою, навідалася СБУ
24 вересня, 21:23
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері, 17 вересня 2025 р
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: обвинувачений Косов визнав провину та покаявся
17 вересня, 13:17
Пожежа у Києві
У Києві спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)
17 вересня, 03:22
Один із солістів «Музики чуттів» – Фелікс Клізер, всесвітньовідомий валторніст із Німеччини, який грає на інструменті ногами
До Києва їде всесвітньовідомий німецький валторніст, що грає ногами, адже народився без рук
16 вересня, 22:29
Затриманим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна
Поліція Києва повідомила про затримання наркоділків з товаром на 4 млн грн (фото)
12 вересня, 15:04
Київрада внесе зміни до бюджету: на що підуть додаткові мільярди
Київрада внесе зміни до бюджету: на що підуть додаткові мільярди
11 вересня, 12:11

Новини

Житло у Києві: який вигляд має однокімнатна студія за 3,8 тис. грн на місяць
Житло у Києві: який вигляд має однокімнатна студія за 3,8 тис. грн на місяць
Прорив труби на Іллєнка: водопостачання відновлено, рух транспорту досі обмежений
Прорив труби на Іллєнка: водопостачання відновлено, рух транспорту досі обмежений
Київрада ухвалила додаткову грошову допомогу при народженні дитини
Київрада ухвалила додаткову грошову допомогу при народженні дитини
У Києві з’являться мобільні укриття: рішення Київради
У Києві з’являться мобільні укриття: рішення Київради
Київ зводить укриття нового типу: на Оболоні з’явилися перші протирадіаційні бункери
Київ зводить укриття нового типу: на Оболоні з’явилися перші протирадіаційні бункери
Київрада ухвалила нові правила управління комунальною землею
Київрада ухвалила нові правила управління комунальною землею

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua