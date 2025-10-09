Прорив труби на Іллєнка: водопостачання відновлено, рух транспорту досі обмежений

Під час робіт комунальники замінили пошкоджену ділянку трубопроводу діаметром 500 мм та відновили благоустрій

Масштабна аварія на водогоні сталася рано вранці 8 жовтня

Фахівці «Київводоканалу» завершили аварійно-ремонтні роботи на ділянці водопровідної мережі на вул. Юрія Іллєнка, 50. Повноцінне постачання води відновили в усіх житлових будинках. Про це повідомляють у ПрАТ «АК «Київводоканал», інформує «Главком».

Повідомляється, що під час робіт замінили пошкоджену ділянку трубопроводу діаметром 500 мм та відновили благоустрій.

Наразі рух транспорту на ділянці, де проходив ремонт, лишається обмеженим.

Нагадаємо, що вчора, 8 жовтня, на вул. Юрія Іллєнка, 50 стався витік із водопровідної труби на проїжджій частині, через що обмежили рух транспорту. У деяких житлових будинках у Шевченківському і Солом’янському районах спостерігався понижений тиск у водопровідній мережі, кілька будинків були тимчасово без водопостачання.



