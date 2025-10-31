Головна Київ Новини
50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Вирощений канабіс чоловіки сушили та готували для подальшого продажу
фото: поліція Києва/Facebook

49-річний та 42-річний фігуранти орендували приватний будинок на Полтавщині, де облаштували наркоплантацію

У Києві правоохоронці викрили двох чоловіків, які вирощували коноплі та збували канабіс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними слідства, 49-річний та 42-річний фігуранти орендували приватний будинок на Полтавщині, де облаштували наркоплантацію. Вирощений канабіс зловмисники сушили та готували для подальшого продажу.

фото: Київська міська прокуратура/Facebook
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Під час обшуків правоохоронці вилучили 50 мішків рослин коноплі та 5 кг готового канабісу. Обох чоловіків затримали в порядку ст. 208 КПК України. Суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою.

фото: поліція Києва/Facebook
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 310 та ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне вирощування та збут наркотичних засобів). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань, повідомили, що викрили правоохоронця з Київської області на одержанні неправомірної вигоди у сумі $10 тис. та пособництві у незаконному вирощуванні наркотичних засобів. Правоохоронцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, пособництві в незаконному посіві та незаконному вирощуванні конопель, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 310 КК України). Повідомляється, що за місцем проживання підозрюваних проведені обшуки, в ході яких вилучені мобільні телефони та чорнові записи.

50 мішків коноплі та 5 кг канабісу: у Києві затримано «наркоаграріїв»
