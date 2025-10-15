Скандал у соцмережах: Київський міський ТЦК прокоментував фото з розподільчого центру на ДВРЗ

У ТЦК запевняють, що на збірному пункті дотримуються чистоти та належного порядку

У Київському міському ТЦК заявили, що на опублікованих фото немає підтверджень, що вони зроблені саме у столичному збірному пункті

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) назвав «викривленою інформацією» опубліковані в соцмережах фото, які нібито показують умови утримання у розподільчому центрі на ДВРЗ у Києві. У відомстві заявили, що немає підтверджень, що ці кадри зроблені саме у столичному пункті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням блогерку Раміну Есхакзай, та Київський міський ТЦК і СП.

Про що допис Есхакзай

14 жовтня Раміна Есхакзай опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, зроблені, за її словами, всередині розподільчого центру, куди доставляють чоловіків від територіальних центрів комплектування. Блогерка наголосила, що ці знімки є ексклюзивними, адже у подібних приміщеннях суворо заборонено фото- і відеозйомку.

За словами Есхакзай, люди, яких утримують у центрі, тижнями перебувають без зв’язку з рідними. Серед них – особи, що мають наркотичну залежність та безхатченки, які не придатні до служби за станом здоров’я. Умови, у яких перебувають чоловіки, блогерка назвала «нелюдськими». На фото приміщення брудні, туалети забиті нечистотами, матраци та подушки хоч і нові, але теж у плямах.

Раміна Есхакзай опублікувала фото, зроблені, за її словами, всередині розподільчого центру фото: raminalalala/Instagram

Блогерка показала брудні подушки та матраци, на яких, за її словами сплять мобілізовані у розподільчому центрі на ДВРЗ фото: raminalalala/Instagram

Так, за словами Раміни Есхакзай, годують мобілізованих у розподільчому центрі на ДВРЗ фото: raminalalala/Instagram

Також журналістка показала фото з їжею, якою буцімто годують у розподільчому центрі – на фото пластикова миска з кашею, три шматки хліба та пластиковий стакан з чаєм.

«Молодих і здорових забирають одразу на БЗВП, перед цим влаштувавши показову гру в хорошого/поганого поліцейського. Це не колонія, а розподільний центр, куди привозять людей перед відправкою на службу. Тут агітують вступати в бригади, а чоловіки тижнями перебувають без зв'язку – рідні не знають, де вони», – пише журналістка.

Блогерка порівняла умови у розподільчому центрі на ДВЗР з тими умовами, у яких утримуються військовополонені росіяни.

«Мені не важливо, де саме та за яких умов була доставлена людина в розподільчий центр, але я вимагаю людських умов для проходження подальшого навчання та служби. Мова не йде про помпезний ремонт чи ікру на сніданок, достатньо звичайних людських умов, які нічим не гірші за те, де утримують військовополонених ворога», – додала Есхакзай.

Реакція ТЦК

У Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки спростували інформацію, поширену Раміною Есхакзай, назвавши її «викривленою». У відомстві заявили, що на опублікованих блогеркою фото немає жодних підтверджень, що вони зроблені саме у столичному збірному пункті.

«На матеріалах зображені фото, які видають за збірний пункт міста Києва, але будь-яких підтверджень, що це саме він, немає», – йдеться у коментарі ТЦК.

У службі запевняють, що на збірному пункті дотримуються чистоти та належного порядку. «Дійсно, умови тут не класу «готель-люкс». Адже кошти, які виділяються на Сили оборони України, у першу чергу спрямовуються на закупівлю зброї та засобів ураження, а не на косметичні ремонти», – зазначили у ТЦК.

Заява Київського міського ТЦК та СП скриншот

Користувачі мережі під заявою Київського міького ТЦК пропонують замість заяви опублікувати правдиві фото або запустити представників ЗМІ на збірний пункт.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії щодо понад 570 кримінальних проваджень щодо відхилення від мобілізації з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України на десятки мільйонів гривень вигоди.

До слова, на Львівщині прокуратура відновила порушені права громадянина Володимира Маліцького, незаконно призваного на військову службу на Львівщині, який доглядав за батьком з інвалідністю І групи. Після втручання відомства очільника Золочівського районного ТЦК покарали.