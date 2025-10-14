Головна Київ Новини
Кличко поклав виконання обов’язків звільненого Поворозника на Пантелеєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Пантелеєв виконує обов’язки першого заступника голови КМДА з 14 жовтня 2025 року
фото: КМДА

Учора Кличко звільнив з посади першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко розпорядився покласти виконання обов’язків першого заступника голови КМДА на Петра Пантелеєва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розпорядження №841, яке видав Віталій Кличко.

«…враховуючи розпорядження Київського міського голови від 13 жовтня 2025 року №839 «Про звільнення Поворозника М. Ю.» покласти виконання обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П. О. з 14 жовтня 2025 року», – сказано в розпорядженні.

Нагадаємо, у червні 2025 року Кличко розпорядився відсторонити першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника від виконання обов’язків на час службового розслідування, яке стосується обставин імовірного святкування дня народження Поворозника у День жалоби і у робочий час на березі Київського моря, що викликало суспільний резонанс.

Учора Кличко звільнив Поворозника з посади.

Теги: Віталій Кличко розслідування звільнення Київ місцева влада

