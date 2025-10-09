Головна Київ Новини
search button user button menu button

Керівниця столичної медицини Валентина Гінзбург оголосила про відставку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Керівниця столичної медицини Валентина Гінзбург оголосила про відставку
Валентина Гінзбург очолює Департамент охорони здоров’я КМДА з 23 жовтня 2017 року
скриншот відео

Гінзбург: «13-те – моє улюблене число, і це буде мій останній день роботи»

Керівниця департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург оголосила про відставку. Про це вона заявила під час пленарного засідання Київської міської ради 9 жовтня, інформує «Главком».

«Я прийняла рішення свідомо й добровільно. 13-те – моє улюблене число, і це буде мій останній день роботи. Хотіла, щоб саме на цій сесії були ухвалені важливі для міста програми», – сказала Гінзбург.

Підсумовуючи восьмирічну роботу, посадовиця подякувала колегам – лікарям, медсестрам, технічним працівникам – за підтримку й реалізацію змін у столичній медицині.

За словами Гінзбург, з 2017 року в Києві вдалося модернізувати операційні, реанімаційні та приймально-діагностичні відділення. Це, підкреслила вона, стало критично важливим у період повномасштабної війни: коли саме комунальні лікарні залишалися центрами порятунку, у той час як приватні й деякі державні медзаклади тимчасово припиняли роботу.

«Київ нині входить до п’ятірки лідерів за кількістю трансплантацій солідних органів і кісткового мозку», — заявила вона.

Гінзбург також повідомила, що у столиці відкрито відділення, яке рятує пацієнтів від ампутацій, і лабораторію шкіри для пересадки тканин.

«Попри тиск, я працювала, дотримуючись принципів професійності, відповідальності й законності. Підтримка киян і медиків допомагала рухатися вперед і здійснювати зміни», – додала посадовиця. 

Після виступу чиновниці зал аплодував її виступу. На уточнююче запитання мера Віталія Кличка щодо причин звільнення Валентина Гінзбург відповіла, що йде у зв’язку з виходом на пенсію. 

Нагадаємо, вчора вранці «Главком» з посиланням на джерела в оточенні столичного мера повідомляв, що керівниця департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург подала заяву про звільнення і документ уже підписав мер столиці Віталій Кличко

За даними джерел «Главкома», посадовиця написала заяву на звільнення ще 13 вересня. Наразі невідомо, хто замінить Гінзбург на посаді.

Як відомо, наприкінці травня цього року мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію, в якій лікарі та пацієнти комунальних медзакладів столиці закликали звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург. У відповіді зазначається, що звільнення можливе лише в разі виявлення підстав, передбачених законодавством.

Валентина Гінзбург очолює Департамент охорони здоров’я КМДА з 23 жовтня 2017 року. Зокрема, у 2019 році кияни вимагали звільнити Валентину Гінзбург з посади директора Департаменту охорони здоров’я КМДА «у зв'язку із невідповідністю займаній посаді».

Заклики звільнити чинну очільницю Департаменту охорони здоров’я Києва лунали й у 2020 році. Тоді киянин Олександр Пабат створив петицію, в якій звинуватив Валентину Гінзбург у низці порушень під час спалаху Covid-19.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко КМДА звільнення Валентина Гінзбург відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Трамп у своєму дописі він назвав вбивство Ірини «жахливим»
Трамп: Вбивством українки в США зайнялося ФБР
10 вересня, 00:44
Рішення дисциплінарної комісії прокурор Терлецький може оскаржити до суду
Звільнено прокурора-інваліда з Хмельницького, який систематично відмовлявся підтверджувати групу
16 вересня, 19:24
Адміністрація Трампа розпочала виправляти помилки Маска
Адміністрація Трампа повертає на роботу звільнених Маском держслужбовців – CNN
25 вересня, 05:40
Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані на майже 20 локаціях у шести районах міста
Росіяни атакували столицю у майже 20 локаціях – Кличко
28 вересня, 09:06
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
ХАМАС офіційно відповів на план Трампа щодо Гази
3 жовтня, 23:34
На відео нардеп показав бабусі Каті, як сумка закривається, а вона довго його обіймала
Нардеп Тищенко з пафосом подарував пенсіонерці кравчучку
5 жовтня, 18:24
Посадовець підозрюється у використанні підроблених документів для організації приватних поїздок за кордон під виглядом відряджень.
Суд відсторонив від посади керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного
7 жовтня, 13:09
Кличко повідомив про порядок денний сесії Київради, запланованої на 9 жовтня
Київрада планує збільшити фінансову допомогу військовим та родинам захисників
Сьогодні, 11:48
Євгенія Кулеба – громадська діячка, засновниця та керівниця громадської організації «Місто-Сад»
Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді
Сьогодні, 12:34

Новини

Керівниця столичної медицини Валентина Гінзбург оголосила про відставку
Керівниця столичної медицини Валентина Гінзбург оголосила про відставку
Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді
Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді
Київрада планує збільшити фінансову допомогу військовим та родинам захисників
Київрада планує збільшити фінансову допомогу військовим та родинам захисників
Незаконні виплати мобілізованому чиновнику. Завершено розслідування щодо екссекретаря Київради
Незаконні виплати мобілізованому чиновнику. Завершено розслідування щодо екссекретаря Київради
На Троєщині почався демонтаж ТЦ «Сіріус». Що планується на його місці
На Троєщині почався демонтаж ТЦ «Сіріус». Що планується на його місці
Диверсант з Молдови на замовлення РФ спалив дві релейні шафи Укрзалізниці
Диверсант з Молдови на замовлення РФ спалив дві релейні шафи Укрзалізниці

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua