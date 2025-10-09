Керівниця столичної медицини Валентина Гінзбург оголосила про відставку

Гінзбург: «13-те – моє улюблене число, і це буде мій останній день роботи»

Керівниця департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург оголосила про відставку. Про це вона заявила під час пленарного засідання Київської міської ради 9 жовтня, інформує «Главком».

«Я прийняла рішення свідомо й добровільно. 13-те – моє улюблене число, і це буде мій останній день роботи. Хотіла, щоб саме на цій сесії були ухвалені важливі для міста програми», – сказала Гінзбург.

Підсумовуючи восьмирічну роботу, посадовиця подякувала колегам – лікарям, медсестрам, технічним працівникам – за підтримку й реалізацію змін у столичній медицині.

За словами Гінзбург, з 2017 року в Києві вдалося модернізувати операційні, реанімаційні та приймально-діагностичні відділення. Це, підкреслила вона, стало критично важливим у період повномасштабної війни: коли саме комунальні лікарні залишалися центрами порятунку, у той час як приватні й деякі державні медзаклади тимчасово припиняли роботу.

«Київ нині входить до п’ятірки лідерів за кількістю трансплантацій солідних органів і кісткового мозку», — заявила вона.

Гінзбург також повідомила, що у столиці відкрито відділення, яке рятує пацієнтів від ампутацій, і лабораторію шкіри для пересадки тканин.

«Попри тиск, я працювала, дотримуючись принципів професійності, відповідальності й законності. Підтримка киян і медиків допомагала рухатися вперед і здійснювати зміни», – додала посадовиця.

Після виступу чиновниці зал аплодував її виступу. На уточнююче запитання мера Віталія Кличка щодо причин звільнення Валентина Гінзбург відповіла, що йде у зв’язку з виходом на пенсію.

Нагадаємо, вчора вранці «Главком» з посиланням на джерела в оточенні столичного мера повідомляв, що керівниця департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург подала заяву про звільнення і документ уже підписав мер столиці Віталій Кличко.

За даними джерел «Главкома», посадовиця написала заяву на звільнення ще 13 вересня. Наразі невідомо, хто замінить Гінзбург на посаді.

Як відомо, наприкінці травня цього року мер Києва Віталій Кличко відповів на петицію, в якій лікарі та пацієнти комунальних медзакладів столиці закликали звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург. У відповіді зазначається, що звільнення можливе лише в разі виявлення підстав, передбачених законодавством.

Валентина Гінзбург очолює Департамент охорони здоров’я КМДА з 23 жовтня 2017 року. Зокрема, у 2019 році кияни вимагали звільнити Валентину Гінзбург з посади директора Департаменту охорони здоров’я КМДА «у зв'язку із невідповідністю займаній посаді».

Заклики звільнити чинну очільницю Департаменту охорони здоров’я Києва лунали й у 2020 році. Тоді киянин Олександр Пабат створив петицію, в якій звинуватив Валентину Гінзбург у низці порушень під час спалаху Covid-19.