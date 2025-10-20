У Києві підпільна неокомуністична організація закликала до відновлення СРСР (фото)

Затриманим за пропаанду СРСР загрожує позбавлення волі на строк до десяти років

Зловмисники створили мережу телеграм-каналів, де пропагували ідеї відновлення СРСР

Поліцейські Києва спільно із СБУ викрили підпільну неокомуністичну організацію, яка закликала «відновити СРСР» та поширювала заборонену символіку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці повідомили, що зловмисники створили мережу телеграм-каналів, де пропагували ідеї відновлення СРСР, поширювали комуністичну символіку, не визнавали Конституцію України й будь-які державні інституції.

Слідчі поліції Києва за оперативного супроводження співробітників СБУ в місті Києві та Київській області та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, викрили діяльність представників так званого «Оргкомітету УССР».

Поліцейські Києва спільно з СБУ викрили підпільну мережу, яка закликала відновити Радянський Союз фото: Національна поліція України/Facebook

Правоохоронці встановили, що четверо активних учасників цього руху виготовляли та поширювали заборонену комуністичну символіку, а також адміністрували телеграм-канали й чати, через які координували свої дії та залучали нових прихильників. Члени цих спільнот створювали та координували діяльність псевдодержавних установ, організовували так звані «з’їзди громадян СРСР» і приймали власні «закони».

До вчинення кримінального правопорушення причетні 58-річний мешканець Чернівців, 45-річна жителька Мукачева, 46-річний мешканець Івано-Франківська та 49-річна жителька Києва.

У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили матеріали із забороненою символікою, мобільні телефони та ноутбуки, через які здійснювалось адміністрування телеграм-каналів.

Речові докази, вилучені під час обшуків фото: Національна поліція України/Facebook

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, Чаплинський районний суд Херсонської області визнав винним чоловіка у поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного режиму і призначив п’ять років позбавлення волі, які замінив на два роки іспитового терміну.

Раніше Новотроїцький районний суд Херсонської області визнав винною пенсіонерку у поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч.2 ст.436-1 КК України) і призначив п’ять років позбавлення волі, замінивши на іспитовий термін один рік. Жінка протягом 2016-2018 років обвинувачена на своїй сторінці у соціальній мережі «Однокласники» опублікувала низку фото та відеофайлів із зображеннями символіки комуністичного режиму.