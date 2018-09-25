Із Києва на Луганщину курсуватиме новий поїзд



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Нічний експрес зі столиці до Лисичанська почне курсувати вже з 30 вересня

Для задоволення наявного попиту на перевезення у східному напрямку «Укрзалізниця» призначила поїзд № 20/19 Київ – Лисичанськ.

«Нічний експрес зі столиці до Лисичанська почне курсувати вже з цієї неділі. Цей напрямок є одним із найпопулярніших», - написав на своїй сторінці у Facebook в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Час відправлення та прибуття нічного експресу Київ – Лисичанськ зручний для пасажирів. Так, відправлення поїзда з Києва о 21:48, прибуття до Лисичанська наступного дня о 10:21.

Зворотно з Лисичанська поїзд курсуватиме з 1 жовтня, відправлення о 20:28 та прибуття до Києва наступного дня о 08:16.

Детальніше з розкладом руху поїзда ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

Поїзд курсуватиме з зупинками на станціях Полтава-Київська, Харків-Балашівський, Куп’янськ-Вузловий, Сватове, Кремінне, Рубіжне.

Поїзд матиме купейні вагони та вагон категорії «Люкс».

Квитки на поїзд вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.

Нагадаємо, що окрім цього поїзда, до Лисичанська можна дістатися також поїздом № 45 Ужгород – Лисичанськ та поїздом № 138 Хмельницький – Лисичанськ.