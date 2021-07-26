Із моста Патона у Дніпро знову лився водоспад (відео)

Прорив трубопроводу на мосту Патона стався втретє за місяць

Сьогодні, 26 липня, о 12:26, під мостом Патона виявили та локалізували пошкодження тепломережі. Це сталося під час планових гідравлічних випробувань. Наразі розпочалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів. Про це повідомляє «Київтеплоенерго».

Магістральний трубопровід під мостом Патона збудований у 1962 році. Він забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

Нагадаємо, 1 липня на мосту Патона в Києві стався прорив трубопроводу. Вода у вигляді водоспаду лилась у Дніпро.

21 липня під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада комунального підприємства «Київтеплоенерго» знову виявила та локалізувала пошкодження магістральної тепломережі.