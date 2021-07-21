На мосту Патона знову стався прорив тепломережі (відео)

Магістральна тепломережа під мостом Патона була збудована в 1962 році

Пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів

У середу, 21 липня, близько 12:30 під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада комунального підприємства «Київтеплоенерго» виявила та локалізувала пошкодження магістральної тепломережі. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Ця мережа, збудована в 1962 році, забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

Зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

Зазначається, що в минулому році завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам в міжопалювальний період тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за кілька останніх років.

Нагадаємо, 1 липня на мосту Патона в Києві стався прорив трубопроводу. Вода у вигляді водоспаду лилась у Дніпро.

Як повідомлялося, на сьогодні вже понад 80% тепломереж Києва пройшли гідравлічні випробування.

Вони обслуговують понад 10 100 споруд: майже 6 900 будинків, 150 лікарень, 685 навчальних закладів і майже 2 500 відомств.

«Гідравлічні випробування дозволяють виявити та своєчасно усунути «слабкі» місця трубопроводів, підготувавши їх до навантаження в опалювальний період. Їх проведення є обов’язковим згідно діючих норм та правил», – зазначають у «Київтеплоенерго».