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    На мосту Патона знову стався прорив тепломережі (відео)

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    Магістральна тепломережа під мостом Патона була&nbsp;збудована в 1962 році - На мосту Патона знову стався прорив тепломережі (відео)
    Магістральна тепломережа під мостом Патона була збудована в 1962 році
    Фото з відкритих джерел

    Пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів

    У середу, 21 липня, близько 12:30 під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада комунального підприємства «Київтеплоенерго» виявила та локалізувала пошкодження магістральної тепломережі. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    Ця мережа, збудована в 1962 році, забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

    Зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

    Зазначається, що в минулому році завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам в міжопалювальний період тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за кілька останніх років.

    Нагадаємо, 1 липня на мосту Патона в Києві стався прорив трубопроводу. Вода у вигляді водоспаду лилась у Дніпро.

    Як повідомлялося, на сьогодні вже понад 80% тепломереж Києва пройшли гідравлічні випробування.

    Вони обслуговують понад 10 100 споруд: майже 6 900 будинків, 150 лікарень, 685 навчальних закладів і майже 2 500 відомств.

    «Гідравлічні випробування дозволяють виявити та своєчасно усунути «слабкі» місця трубопроводів, підготувавши їх до навантаження в опалювальний період. Їх проведення є обов’язковим згідно діючих норм та правил», – зазначають у «Київтеплоенерго».

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    Теги: Київ аварія міст Київтеплоенерго
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    На мосту Патона знову стався прорив тепломережі (відео)