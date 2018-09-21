Із палаючого колектора теплотраси рятувальники витягли чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Врятованого чоловіка передали працівникам медичної служби

У четвер, 20 вересня, о 16:05 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Тетяни Яблонської, 1. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

На місце події негайно прибули рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, в колекторі теплотраси горить сміття на площі 40 кв. м. О 16:35 вогнеборці ліквідували пожежу.

Під час гасіння пожежі рятувальники врятували чоловіка та передали працівникам медичної служби.

Причина займання наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 20 вересня на вул. Маршала Жукова, 4-А у Деснянському районі столиці на проїжджій частині дороги в автомобілі Mercedes C320 виникла пожежа.