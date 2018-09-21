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    Із палаючого колектора теплотраси рятувальники витягли чоловіка

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    Із палаючого колектора теплотраси рятувальники витягли чоловіка

    Врятованого чоловіка передали працівникам медичної служби

    У четвер, 20 вересня, о 16:05 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Тетяни Яблонської, 1. Про це повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    На місце події негайно прибули рятувальники 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, в колекторі теплотраси горить сміття на площі 40 кв. м. О 16:35 вогнеборці ліквідували пожежу.

    Під час гасіння пожежі рятувальники врятували чоловіка та передали працівникам медичної служби.

    Причина займання наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 20 вересня на вул. Маршала Жукова, 4-А у Деснянському районі столиці на проїжджій частині дороги в автомобілі Mercedes C320 виникла пожежа. 

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