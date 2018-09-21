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    На Лісовому масиві на дорозі горів автомобіль

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    Внаслідок займання пошкоджено обшивку моторного відсіку та ізоляцію електропроводів автівки (ілюстративне фото) - На Лісовому масиві на дорозі горів автомобіль
    Внаслідок займання пошкоджено обшивку моторного відсіку та ізоляцію електропроводів автівки (ілюстративне фото)

    Пожежа виникла на проїжджій частині дороги в автомобілі Mercedes

    У четвер, 20 вересня, на вул. Маршала Жукова, 4-А у Деснянському районі столиці на проїжджій частині дороги в автомобілі Mercedes C320 виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:00.

    На місце події негайно виїхали рятувальники 19- Державної пожежно-рятувальної частини та відразу ж приступили до гасіння пожежі, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    О 23:08 вогнеборці ліквідували пожежу.

    Внаслідок займання пошкоджено обшивку моторного відсіку та ізоляцію електропроводів.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Жертв та постраждалих немає.

    Як повідомлялося, 20 вересня на автомобільній стоянці за адресою вулиця Григоренка, 1 у Дарницькому районі Києва сталася масштабна пожежа: невідомі підпалили машину громадського активістаВ результаті пожежі постраждали ще п'ять машин, які в цей момент знаходилися поруч з палаючим авто.

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