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    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)

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    Загорання сталося у квартирі на другому поверсі - У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    Загорання сталося у квартирі на другому поверсі
    фото: ДСНС

    Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали людей із сусідніх квартир

    У середу, 29 грудня, сталась пожежа у будинку на вул. Юрія Пасхаліна 19/10 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 13:06. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

    Бійці встановили, що загоряння виникло у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі було евакуйовано п’ять мешканців із сусідніх квартир.

    Пожежу на площі 50 кв. м було ліквідовано о 13:40.

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    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)
    фото: ДСНС

    На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомляє «Київ оперативний», за словами місцевих мешканців, жінка, в помешканні якої сталася пожежа, веде антисоціальний спосіб життя. Живе вона з двома собаками, постійно тягаючи якийсь непотріб додому. Звісно, за комунальні послуги вона не платить і їй все відключили. Оскільки в морози обігріватися якось потрібно, то жінка використовувала всі доступні для неї методи. Так і сталася пожежа.

    Тепер через неї інші люди у будинку мають: підтоплення через ліквідацію пожежі, відсутність світла ще й серйозні проблеми із дахом будівлі.

    Нагадаємо, 28 грудня сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Котельникова, 26 у Святошинському районі столиці, під час пожежі загинув чоловік.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)