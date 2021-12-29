У Києві жінка спалила квартиру і залишила без даху над головою сусідів (фото, відео)

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали людей із сусідніх квартир

У середу, 29 грудня, сталась пожежа у будинку на вул. Юрія Пасхаліна 19/10 у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 13:06. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Бійці встановили, що загоряння виникло у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі було евакуйовано п’ять мешканців із сусідніх квартир.

Пожежу на площі 50 кв. м було ліквідовано о 13:40.

На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Як повідомляє «Київ оперативний», за словами місцевих мешканців, жінка, в помешканні якої сталася пожежа, веде антисоціальний спосіб життя. Живе вона з двома собаками, постійно тягаючи якийсь непотріб додому. Звісно, за комунальні послуги вона не платить і їй все відключили. Оскільки в морози обігріватися якось потрібно, то жінка використовувала всі доступні для неї методи. Так і сталася пожежа.

Тепер через неї інші люди у будинку мають: підтоплення через ліквідацію пожежі, відсутність світла ще й серйозні проблеми із дахом будівлі.

Нагадаємо, 28 грудня сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Котельникова, 26 у Святошинському районі столиці, під час пожежі загинув чоловік.