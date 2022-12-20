Міністр оборони Болгарії відвідав Бучу (фото)

Гостю розповіли про трагедію, яку пережило місто і громада у період окупації: викрадення, катування та вбивства мирного населення

Дімітар Стоянов побував у храмі, де було місце масового захоронення вбитих росіянами бучанців, а також оглянув фотовиставку

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов під час офіційного візиту в Україні відвідав Бучу. Про це повідомляє міська рада.

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Очільник оборонного відомства Болгарії побував у Храмі Андрія Первозванного, де було місце масового захоронення вбитих росіянами бучанців.

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Під час огляду фотовиставки секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський розповів гостю про трагедію, яку пережило місто і громада у період окупації: викрадення, катування та вбивства мирного населення.

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«Я вражений побаченим у Бучі», – сказав Дімітар Стоянов.

Під час візиту також говорили і про відбудову зруйнованої інфраструктури, повернення бучанців у рідні домівки та про важливість світової підтримки України.

Нагадаємо, з офіційним візитом в Україні перебуває міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов. Олексій Резніков подякував болгарському колезі за рішення надати Україні допомогу у сфері безпеки.

До слова, 9 грудня депутати болгарського парламенту підтримали рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки. За словами виконуючого обов'язки міністра оборони Дімітара Стоянова, озброєння, яке Болгарія передасть Україні, входить до трійки пріоритетів української армії.

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Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.