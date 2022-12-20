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Міністр оборони Болгарії відвідав Бучу (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Міністр оборони Болгарії відвідав Бучу (фото)
Гостю розповіли про трагедію, яку пережило місто і громада у період окупації: викрадення, катування та вбивства мирного населення
фото: Facebook/Бучанська міська рада

Дімітар Стоянов побував у храмі, де було місце масового захоронення вбитих росіянами бучанців, а також оглянув фотовиставку

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов під час офіційного візиту в Україні відвідав Бучу. Про це повідомляє міська рада.

Очільник оборонного відомства Болгарії побував у Храмі Андрія Первозванного, де було місце масового захоронення вбитих росіянами бучанців.

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Під час огляду фотовиставки секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський розповів гостю про трагедію, яку пережило місто і громада у період окупації: викрадення, катування та вбивства мирного населення.

«Я вражений побаченим у Бучі», – сказав Дімітар Стоянов.

Під час візиту також говорили і про відбудову зруйнованої інфраструктури, повернення бучанців у рідні домівки та про важливість світової підтримки України.

Нагадаємо, з офіційним візитом в Україні перебуває міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов. Олексій Резніков подякував болгарському колезі за рішення надати Україні допомогу у сфері безпеки.

До слова, 9 грудня депутати болгарського парламенту підтримали рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки. За словами виконуючого обов'язки міністра оборони Дімітара Стоянова, озброєння, яке Болгарія передасть Україні, входить до трійки пріоритетів української армії. 

Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.

Читайте також: Болгарія передасть Україні зброю: з чого складається допомога ЗСУ
Теги: Буча

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