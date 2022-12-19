Міністр оборони Болгарії прибув з візитом до України

Резніков подякував болгарському колезі за рішення надати Україні допомогу у сфері безпеки

Сьогодні, 19 грудня, в Україну з офіційним візитом прибув Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Резніков подякував Стоянову за рішення Болгарії надати нашій державі допомогу у сфері безпеки.

«Для мене честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки України. З нетерпінням чекаємо на подальший розвиток українсько-болгарського оборонного співробітництва», – написав Резніков.

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Honored to welcome Minister of Defence of the Republic of Bulgaria 🇧🇬 Dimitar Stoyanov @BulgariaMod in Ukraine.

Grateful for Bulgaria’s decision to provide security assistance to 🇺🇦

Looking forward to further developing 🇺🇦🇧🇬 defence cooperation pic.twitter.com/BRnQENutKi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 19, 2022

Нагадаємо, 9 грудня депутати болгарського парламенту підтримали рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки. За словами виконуючого обов'язки міністра оборони Дімітара Стоянова, озброєння, яке Болгарія передасть Україні, входить до трійки пріоритетів української армії.

Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.