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Міністр оборони Болгарії прибув з візитом до України

Альона Боженко
glavcom.ua
Міністр оборони Болгарії прибув з візитом до України
В Україну прибув міністр оборони Болгарії
фото: Олексій Резніков

Резніков подякував болгарському колезі за рішення надати Україні допомогу у сфері безпеки

Сьогодні, 19 грудня, в Україну з офіційним візитом прибув Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков подякував Стоянову за рішення Болгарії надати нашій державі допомогу у сфері безпеки.

«Для мене честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки України. З нетерпінням чекаємо на подальший розвиток українсько-болгарського оборонного співробітництва», – написав Резніков.

Нагадаємо, 9 грудня депутати болгарського парламенту підтримали рішення про надання Україні військової та військово-технічної підтримки. За словами виконуючого обов'язки міністра оборони Дімітара Стоянова, озброєння, яке Болгарія передасть Україні, входить до трійки пріоритетів української армії. 

Раніше повідомлялося, що Болгарія задіє десяток літаків для передачі військової допомоги Україні.

Теги: озброєння міністр Болгарія Міноборони

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