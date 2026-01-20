Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
фото: glavcom.ua

Станом на 06:00 вологість повітря складає 88%

У Києві станом на 6 годину ранку 20 січня в середньому зафіксований шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Індекс якості атмосферного повітря досягнув шкідливого рівня ще опівночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Найбільше забруднене повітря у Дарницькому районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 122. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу фото 1

Найбрудніше повітря зафіксовано на вулиці Михайла Драгоманова, 10В. Там показник сягнув позначки 195. 

У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу фото 2

Станом на 06:00 вологість повітря складає 88%.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, уночі 20 січня російські терористи атакували Київ. Після удару балістикою почалися перебої зі світлом. Крім того, є інформація, що БпЛА влучив у будинок на лівому березі.

Теги: Київ повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ікона «Христос Вседержитель» 19 ст. вкрита металевим карбованим окладом
Ікона, складень та порцеляна: київська митниця передала музеям культурні цінності (фото)
24 грудня, 2025, 14:19
Для забезпечення порядку на вулиці міста було виведено посилені наряди
Новорічна ніч у столиці: поліція Києва спростувала чутки про запуск салютів
1 сiчня, 11:24
Наслідки удару по клініці на столичній Ооблоні
Удар по лікарні в Києві був цілеспрямованим. Заява ДСНС
5 сiчня, 11:27
На Київ насуваються справжні морози
Коли в Києві буде -17? Детальний прогноз на найближчі дні
8 сiчня, 17:14
Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан мереж, за узгодженням з енергопостачальною організацією
Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла
9 сiчня, 15:12
Поліція розслідує обставини трагічної події в Деснянському районі столиці
У Києві загинула родина через генератор, який працював у квартирі
14 сiчня, 18:42

Новини

У Києві та низці областей повітряна тривога триває понад дві години
У Києві та низці областей повітряна тривога триває понад дві години
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
У Києві через російську атаку поїзди метро курсуватимуть зі змінами
У Києві через російську атаку поїзди метро курсуватимуть зі змінами
Повітряна тривога у Києві тривала більше трьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше трьох годин
Росія вдарила по Києву, є перебої зі світлом та водою, постраждала людина
Росія вдарила по Києву, є перебої зі світлом та водою, постраждала людина
Понад 900 немовлят за 18 днів: статистика народжуваності в Києві у 2026 році
Понад 900 немовлят за 18 днів: статистика народжуваності в Києві у 2026 році

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua