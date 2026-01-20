У столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу

Станом на 06:00 вологість повітря складає 88%

У Києві станом на 6 годину ранку 20 січня в середньому зафіксований шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря. Індекс якості атмосферного повітря досягнув шкідливого рівня ще опівночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту SaveEcoBot.

Найбільше забруднене повітря у Дарницькому районі, там індекс якості атмосферного повітря досягнув значення 122. Такий рівень забрудненості повітря є шкідливим для чутливих груп, він може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей.

Найбрудніше повітря зафіксовано на вулиці Михайла Драгоманова, 10В. Там показник сягнув позначки 195.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, уночі 20 січня російські терористи атакували Київ. Після удару балістикою почалися перебої зі світлом. Крім того, є інформація, що БпЛА влучив у будинок на лівому березі.